Блэкаут в Европе: Испания опровергла заявление о "странных" атмосферных явлениях

Метеослужба Испании считает, что никакие атмосферные явления не могли привести к сбою, связанному с масштабными отключениями света в части Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Вчера в ряде стран Европы произошло масштабное отключение электроэнергии. Впоследствии и СМИ распространилось заявление португальского оператора электросетей REN о том, что отключение было вызвано "редким атмосферным явлением". По их данным, экстремальные колебания температуры в Испании привели к "аномальным колебаниям" в линиях высокого напряжения.
Это явление, известное как "индуцированные атмосферные колебания" могло вызвать "сбои в синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным нарушениям во взаимосвязанной европейской сети".
Однако национальное метеорологическое управление Испании, Aemet исключило погоду как виновника.
"В течение дня 28 апреля не было зафиксировано никаких необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также резких колебаний температуры на нашей сети метеорологических станций", - говорится в заявлении.
Сегодняпортугальский оператор энергосети REN отрицает свою причастность к сообщению, распространенному в социальных сетях, в котором масштабное отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове объясняется редким атмосферным явлением.
"REN подтверждает, что мы не делали этого заявления", - сказал представитель Бруно Силва.
Масштабный блэкаут охватил ряд европейских стран, в частности Испанию, Францию и Португалию днем понедельника, 28 апреля. Без электроэнергии остались миллионы людей, возникли серьезные перебои в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры.
СМИ сообщали, на полное восстановление энергоснабжения в Испании может потребоваться от 6 до 10 часов. В стране даже объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.
Сначала португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы - пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик. Этот пожар повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и восточной Нарбонной.
Кроме этого расследуется версия кибератаки. Однако позже председатель Евросовета Антониу Кошта опроверг эту информацию. Подробнее о блэкауте в Европе - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы показали, как Испания и Португалия переживают блэкаут.
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