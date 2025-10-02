Блэкаут на Чернобыльской АЭС и продвижение ВСУ под Добропольем: новости за 1 октября

Чернобыльская АЭС в блэкауте из-за обстрела энергообъекта в Славутиче

Вследствие российского обстрела энергетического объекта в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте.

Специалисты начали работать над восстановлением электроснабжения.

Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м, - Сырский

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Добропольском направлении. За прошлые сутки они продвинулись на расстояние до 1400 метров, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам генерала, он съездил в украинским защитникам на Добропольское направление, где продолжается контрнаступательная операция.

Шатдаун в США: что это значит, кого коснется и повлияет ли на Украину

Белый дом 30 сентября объявил, что работа правительства США остановится, поскольку Сенат не поддержал законопроект республиканцев о временном финансировании до 21 ноября.

РБК-Украина рассказывает, что такое шатдаун и как это повлияет на США.

Каким будет осенне-зимнее наступление россиян? Прогноз от Генштаба

В ближайшее время российская армия будет продолжать сосредотачивать усилия именно на двух направлениях - Покровском и Добропольском, заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов.

При этом сейчас россияне пытаются установить полный контроль над населенными пунктами Часов Яр и Торецк, создать условия для блокирования Константиновки с востока, юга и запада, охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Ситуация мегакритическая: на Черниговщине вводят графики отключения света

Массированные вражеские обстрелы Черниговщины в среду, 1 октября, повредили важные энергетические объекты, что стало причиной масштабного обесточивания.

Из-за этого в области вводят графики отключений.