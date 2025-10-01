Блэкаут на ЧАЭС: энергоснабжение восстановлено, угроза радиации отсутствует

Она сообщила о полном восстановлении электроснабжения на всех объектах Чернобыльской АЭС, которые были обесточены из-за вражеского обстрела инфраструктуры в городе Славутич.

"Уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. Угрозы для населения нет", - отметила министр.

Гринчук поблагодарила энергетиков за молниеносную и эффективную работу.

"Ваш труд - это безопасность для всей Украины и Европы", - подчеркнула она.