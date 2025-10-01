RU

Блэкаут на ЧАЭС: энергоснабжение восстановлено, угроза радиации отсутствует

Фото: объект "Укрытие-2" над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

На Чернобыльской атомной электростанции полностью восстановлено энергоснабжение, превышение уровней радиации на территории объекта не зафиксировано.

Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго.

Она сообщила о полном восстановлении электроснабжения на всех объектах Чернобыльской АЭС, которые были обесточены из-за вражеского обстрела инфраструктуры в городе Славутич.

"Уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. Угрозы для населения нет", - отметила министр.

Гринчук поблагодарила энергетиков за молниеносную и эффективную работу.

"Ваш труд - это безопасность для всей Украины и Европы", - подчеркнула она.

Блэкаут на Чернобыльской АЭС

В среду, 1 октября, российские захватчики повредили ударными дронами объект энергетической инфраструктуры в Киевской области.

В результате удара, полностью исчезла электроэнергия в городе Славутич и нескольких районах Киевской и Черниговской областей.

В частности, произошел блэкаут на объектах Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Президент Владимир Зеленский заявил, что атомная станция была обесточена в течение трех часов и назвал удар россиян целенаправленным.

