Блекаут на ЧАЕС: енергопостачання відновлене, загроза радіації відсутня

На Чорнобильській атомній електростанції повністю відновлене енергопостачання, перевищення рівнів радіації на території об'єкта не зафіксовано.
Про це заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міненерго.
Вона повідомила про повне відновлення електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської АЕС, які були знеструмлені через ворожий обстріл інфраструктури в місті Славутич.
"Рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів. Загроз для населення немає", - зазначила міністр.
Гринчук подякувала енергетикам за блискавичну та ефективну роботу.
"Ваша праця - це безпека для всієї України та Європи", - наголосила вона.
У середу, 1 жовтня, російські загарбники пошкодили ударними дронами об'єкт енергетичної інфраструктури у Київській області.
Внаслідок удара, повністю зникла електроенергія у місті Славутич та кількох районах Київської та Чернігівської областей.
Зокрема, стався блекаут на об'єктах Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".
Президент Володимир Зеленський заявив, що атомна станція була знеструмлена впродовж трьох годин і назвав удар росіян цілеспрямованим.