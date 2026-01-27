В Харькове без света 40% потребителей после удара РФ
Вчера вечером враг нанес ракетный удар по энергетическому объекту Харькова. Зафиксировано три прямых попадания, часть потребителей обесточены.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
Ночь восстановительных работ
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что коммунальные службы, энергетики и волонтеры работали всю ночь, чтобы устранить последствия обстрела. Они ремонтировали крыши, восстанавливали теплоснабжение и водоснабжение, а также закрывали контуры зданий.
Плановые и аварийные отключения
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в городе действуют графики плановых и аварийных отключений. Сейчас без электроснабжения находится около 40% потребителей Харькова. Мэр поблагодарил международных партнеров за помощь в восстановлении.
"Нагрузка очень большая. Поэтому я очень благодарен нашим международным партнерам за существенную помощь, которую они предоставляют для скорейшего восстановления", - отметил мэр.
Атаки по Харькову
Ранее РБК-Украина сообщало о массированной атаке на Харьков и область 26 января.
В результате обстрелов объектов критической инфраструктуры без электроснабжения остались несколько населенных пунктов, в частности Чугуев.
Атака также вызвала перебои в работе харьковского метрополитена: из-за технических проблем временно остановили движение поездов на Салтовской и Алексеевской линиях.
Харьковский городской совет добавил, что нестабильная ситуация в энергосистеме города повлияла на работу пассажирского электротранспорта.