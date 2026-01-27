В Харькове без света 40% потребителей после удара РФ

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

Ночь восстановительных работ

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что коммунальные службы, энергетики и волонтеры работали всю ночь, чтобы устранить последствия обстрела. Они ремонтировали крыши, восстанавливали теплоснабжение и водоснабжение, а также закрывали контуры зданий.

Плановые и аварийные отключения

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в городе действуют графики плановых и аварийных отключений. Сейчас без электроснабжения находится около 40% потребителей Харькова. Мэр поблагодарил международных партнеров за помощь в восстановлении.

"Нагрузка очень большая. Поэтому я очень благодарен нашим международным партнерам за существенную помощь, которую они предоставляют для скорейшего восстановления", - отметил мэр.