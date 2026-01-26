Харьков и область под ракетной атакой: перебои со светом, есть пострадавшие
Сегодня, 26 января, россияне нанесли ракетный удар по Харькову и области. После обстрела зафиксированы обесточивания, один человек пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Игоря Терехова, сообщение главы ОГА Олега Синегубова и главы Чугуева Галины Минаевой в Telegram.
Согласно предварительной информации, в результате вражеского удара в Харькове один человек пострадал. Чуть позже городской голова добавил, что стало известно о втором пострадавшем.
Терехов отметил, что вражеский обстрел повредил жилые многоэтажки и школы в Индустриальном районе города.
Местные жители сообщают о перебоях с водой, электроэнергией и отоплением.
Перебои в движении метро
Также Харьковский метрополитен сообщил, что по техническим причинам было временно приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям.
Отмечается, что станция "Академика Павлова" на Салтовской линии по техническим причинам временно закрыта для обслуживания пассажиров.
Обесточивание в области
Кроме того, вражеский обстрел объектов критической инфраструктуры Харьковской области оставил без света ряд населенных пунктов, в том числе и Чугуев.
"О дальнейшем развитии ситуации информация будет предоставлена после того, как энергетики детально установят масштабы повреждений", - рассказала Минаева.
Обновлено в 20:36
Харьковский горсовет позже сообщил, что нестабильная ситуация в энергосистеме Харькова привела к перебоям в работе пассажирского электротранспорта.
Из-за этого была организована работа временного автобусного маршрута: "Майдан Конституции - пр. Победы (разворотный круг)" через ул. Сумскую, пр. Независимости, пр. Науки, ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы и пр. Победы.
Кроме того, было продлено время работы автобусных маршрутов №63 и 272.
Вражеские удары по Харькову
Напомним, вчера, 25 января, Россия нанесла массированный удар по Харькову. Одно из попаданий произошло в Немышлянском районе, еще одно - в Киевском районе. Также известно об одной пострадавшей - 79-летняя женщина госпитализирована с ранениями.
Кроме того, в ночь на 24 января страна-агрессор атаковала Харьков с применением беспилотников. В течение двух с половиной часов по городу было выпущено 25 вражеских дронов.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки повреждения получили жилые дома в Индустриальном и Немышлянском районах.
Отметим, 21 января враг также наносил удар по Харькову. Тогда, по словам городского головы, было зафиксировано падение беспилотника в Слободском районе города.