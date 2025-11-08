Без света и тепла: как Балаклейская громада переживает массированную атаку энергосистемы

В результате массированной атаки врага по энергетическим объектам без электроснабжения осталась вся территория Балаклейской громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Балаклейской МВА Виталия Карабанова.

По словам Карабанова, все коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме, обеспечивая жизнедеятельность громады в условиях отсутствия электричества.

В то же время городские власти проводят все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения и водоотведения в условиях полного отсутствия электричества.

На территории Балаклейской громады также функционируют пункты несокрушимости, где жители могут получить тепло, зарядить телефоны и выпить горячего чая.

"Просим сохранять спокойствие, поддерживать друг друга и придерживаться информации только из официальных источников", - добавил глава МВА.