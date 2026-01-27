Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
С февраля 2026 года из Польши в Украину поэтапно увеличат мощности для импорта газа до 18,4 млн куб. м в сутки. Это усилит стабильность отопительного сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Новые лимиты
Оператор ГТС Польши Gaz-System и "Оператор ГТС Украины" согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля.
До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки.
Как отметил министр энергетики, это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры.
Увеличение возможностей импорта является частью системной работы по усилению энергетической безопасности Украины и диверсификации маршрутов поставок газа.
Статистика импорта
"Польское направление обеспечивает доступ к различным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта. В 2025 году через Польшу было поставлено 2,1 млрд куб. м газа - более 30% общего объема импорта, в том числе около 600 млн куб. м американского LNG", - отметил в заметке Шмыгаль.
Министр энергетики поблагодарил польских партнеров за последовательную поддержку Украины и совместную работу над укреплением украинской энергетической устойчивости.
Напомним, как ранее сообщил Денис Шмыгаль, Украина привлекает 85 млн евро через инструменты ЕБРР для закупки дополнительных объемов природного газа. Эти средства предоставляются в рамках гранта для поддержки энергетической стабильности.
Финансовый ресурс поможет обеспечить потребности страны в топливе на фоне повреждений инфраструктуры, вызванных российскими атаками.
В конце января суточный импорт газа в Украину уже вырос с 26 млн до более 30 млн кубометров благодаря поставкам из Словакии и Польши. Также ранее правительство договорилось о скидке в размере 50% на транспортировку газа через территорию Греции для дальнейшего импорта до украинской границы.