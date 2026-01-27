ua en ru
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши

Украина, Вторник 27 января 2026 15:59
Иллюстративное фото: Украина и Польша наращивают импорт газа (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

С февраля 2026 года из Польши в Украину поэтапно увеличат мощности для импорта газа до 18,4 млн куб. м в сутки. Это усилит стабильность отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Новые лимиты

Оператор ГТС Польши Gaz-System и "Оператор ГТС Украины" согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля.

До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки.

Как отметил министр энергетики, это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры.

Увеличение возможностей импорта является частью системной работы по усилению энергетической безопасности Украины и диверсификации маршрутов поставок газа.

Статистика импорта

"Польское направление обеспечивает доступ к различным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта. В 2025 году через Польшу было поставлено 2,1 млрд куб. м газа - более 30% общего объема импорта, в том числе около 600 млн куб. м американского LNG", - отметил в заметке Шмыгаль.

Министр энергетики поблагодарил польских партнеров за последовательную поддержку Украины и совместную работу над укреплением украинской энергетической устойчивости.

Напомним, как ранее сообщил Денис Шмыгаль, Украина привлекает 85 млн евро через инструменты ЕБРР для закупки дополнительных объемов природного газа. Эти средства предоставляются в рамках гранта для поддержки энергетической стабильности.

Финансовый ресурс поможет обеспечить потребности страны в топливе на фоне повреждений инфраструктуры, вызванных российскими атаками.

В конце января суточный импорт газа в Украину уже вырос с 26 млн до более 30 млн кубометров благодаря поставкам из Словакии и Польши. Также ранее правительство договорилось о скидке в размере 50% на транспортировку газа через территорию Греции для дальнейшего импорта до украинской границы.

