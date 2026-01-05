"Блеф и словесные обещания не пройдут": Литва настаивает на реальных гарантиях для Украины

Так, Кястутис Будрис подчеркнул, что для Украины критически важно получить четкие и юридически оформленные механизмы безопасности, которые обеспечат защиту в случае возможных новых агрессий со стороны России.

По словам литовского чиновника, слова и обещания без конкретных действий не будут иметь эффекта, поэтому любые договоренности должны быть прописаны и гарантированы международными партнерами.

"Мы не можем блефовать... Россия не поверит на наш блеф. Это должно быть реально... Гарантии безопасности должны быть очень четкими", - сказал Будрис на совместной пресс-конференции в Вильнюсе со своим немецким коллегой Иоганном Вадефулем.

По словам министра, Литва готова поддерживать Украину в процессе поиска таких гарантий и одновременно сотрудничать с партнерами в Европе и НАТО для их обеспечения.

Будрис также подчеркнул важность единства ЕС и партнеров НАТО в вопросах безопасности Украины и призвал к усилению практических шагов, а не только словесных деклараций.