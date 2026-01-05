"Блеф и словесные обещания не пройдут": Литва настаивает на реальных гарантиях для Украины

Литва отмечает, что любые гарантии безопасности для Украины должны быть реальными, а не декларативными, потому что Россия не поведется на "блеф".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, пишет Reuters.
Так, Кястутис Будрис подчеркнул, что для Украины критически важно получить четкие и юридически оформленные механизмы безопасности, которые обеспечат защиту в случае возможных новых агрессий со стороны России.
По словам литовского чиновника, слова и обещания без конкретных действий не будут иметь эффекта, поэтому любые договоренности должны быть прописаны и гарантированы международными партнерами.
"Мы не можем блефовать... Россия не поверит на наш блеф. Это должно быть реально... Гарантии безопасности должны быть очень четкими", - сказал Будрис на совместной пресс-конференции в Вильнюсе со своим немецким коллегой Иоганном Вадефулем.
По словам министра, Литва готова поддерживать Украину в процессе поиска таких гарантий и одновременно сотрудничать с партнерами в Европе и НАТО для их обеспечения.
Будрис также подчеркнул важность единства ЕС и партнеров НАТО в вопросах безопасности Украины и призвал к усилению практических шагов, а не только словесных деклараций.
Украина неоднократно подчеркивала, что длительный мир возможен лишь при условии надежной защиты от новых нападений со стороны России. Тема гарантий безопасности остается самой сложной в переговорах, в то же время именно она определяет их итоговый результат.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть формат долгосрочных гарантий безопасности для Украины сроком от 30 до 50 лет, подчеркнув необходимость устойчивых и длительных обязательств со стороны партнеров.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в новогодней речи вспомнил об Украине, а именно о четких обязательствах Европы предоставить ей защиту. По словам президента Франции, есть прогресс в вопросе гарантий безопасности для Украины и в январе будет определен вклад каждой страны в эти гарантии на заседании "коалиции решительных".