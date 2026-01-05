"Блеф і словесні обіцянки не пройдуть": Литва наполягає на реальних гарантіях для України

Литва наголошує, що будь-які гарантії безпеки для України мають бути реальними, а не декларативними, бо Росія не поведеться на "блеф".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис, пише Reuters.
Так, Кястутіс Будрис підкреслив, що для України критично важливо отримати чіткі та юридично оформлені механізми безпеки, які забезпечать захист у разі можливих нових агресій з боку Росії.
За словами литовського високопосадовця, слова та обіцянки без конкретних дій не матимуть ефекту, тому будь-які домовленості мають бути прописані й гарантовані міжнародними партнерами.
"Ми не можемо блефувати... Росія не повірить на наш блеф. Це має бути реально... Гарантії безпеки мають бути дуже чіткими", - сказав Будріс на спільній прес-конференції у Вільнюсі зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем.
За словами міністра, Литва готова підтримувати Україну у процесі пошуку таких гарантій і водночас співпрацюватиме з партнерами у Європі та НАТО для їхнього забезпечення.
Будрис також підкреслив важливість єдності ЄС і партнерів НАТО у питаннях безпеки України та закликав до посилення практичних кроків, а не лише словесних декларацій.
Україна неодноразово підкреслювала, що тривалий мир можливий лише за умов надійного захисту від нових нападів з боку Росії. Тема гарантій безпеки залишається найскладнішою в переговорах, водночас саме вона визначає їхній підсумковий результат.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу розглянути формат довгострокових гарантій безпеки для України терміном від 30 до 50 років, наголосивши на необхідності стійких і тривалих зобов'язань з боку партнерів.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у новорічній промові згадав про Україну, а саме про чіткі зобов'язання Європи надати їй захист. За словами президента Франції, є прогрес у питанні гарантій безпеки для України і в січні буде визначено внесок кожної країни в ці гарантії на засіданні "коаліції рішучих".