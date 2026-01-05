"Блеф і словесні обіцянки не пройдуть": Литва наполягає на реальних гарантіях для України

Так, Кястутіс Будрис підкреслив, що для України критично важливо отримати чіткі та юридично оформлені механізми безпеки, які забезпечать захист у разі можливих нових агресій з боку Росії.

За словами литовського високопосадовця, слова та обіцянки без конкретних дій не матимуть ефекту, тому будь-які домовленості мають бути прописані й гарантовані міжнародними партнерами.

"Ми не можемо блефувати... Росія не повірить на наш блеф. Це має бути реально... Гарантії безпеки мають бути дуже чіткими", - сказав Будріс на спільній прес-конференції у Вільнюсі зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

За словами міністра, Литва готова підтримувати Україну у процесі пошуку таких гарантій і водночас співпрацюватиме з партнерами у Європі та НАТО для їхнього забезпечення.

Будрис також підкреслив важливість єдності ЄС і партнерів НАТО у питаннях безпеки України та закликав до посилення практичних кроків, а не лише словесних декларацій.