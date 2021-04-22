Подяка за боротьбу з Суперлігою: УЄФА може перенести частину матчів Євро-2020 до Англії

УЄФА може перенести частину матчів Чемпіонату Європи-2020 до Англії. На такий крок Асоціація може піти в знак подяки за боротьбу Англії з Суперлігою .

Раніше УЄФА сповістив владу іспанського Більбао про те, що місто в односторонньому порядку було виключено зі списку господарів Євро-2020. Найближчим часом також проведення матчів ЧЄ можуть відняти у Дубліна.

Частину матчів, які повинні були проходити в цих містах, можуть передати "Уемблі" в Лондоні на знак подяки за активну участь Футбольної асоціації Англії в боротьбі з Суперлігою Європи.

У той же час Англія, ймовірно, отримає не всі матчі, що звільнилися, так як УЄФА хоче заохотити країни, які допустять значний відсоток уболівальників на трибуни, зокрема, Росію.