Подяка за боротьбу з Суперлігою: УЄФА може перенести частину матчів Євро-2020 до Англії

УЄФА може перенести частину матчів Чемпіонату Європи-2020 до Англії. На такий крок Асоціація може піти в знак подяки за боротьбу Англії з Суперлігою.
Про це повідомляє The Telegraph.
Раніше УЄФА сповістив владу іспанського Більбао про те, що місто в односторонньому порядку було виключено зі списку господарів Євро-2020. Найближчим часом також проведення матчів ЧЄ можуть відняти у Дубліна.
Частину матчів, які повинні були проходити в цих містах, можуть передати "Уемблі" в Лондоні на знак подяки за активну участь Футбольної асоціації Англії в боротьбі з Суперлігою Європи.
У той же час Англія, ймовірно, отримає не всі матчі, що звільнилися, так як УЄФА хоче заохотити країни, які допустять значний відсоток уболівальників на трибуни, зокрема, Росію.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна Більбао, Дублін, Мюнхен і Рим можуть позбавити права на проведення матчів Євро-2020. Причиною цього може стати відсутність гарантій того, що матчі будуть проводитися з глядачами.
Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня. Спочатку планували, що матчі пройдуть в 12 містах - Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Санкт-Петербурзі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.
Зазначимо, на початку тижня в європейському футболі спалахнув потужний скандал. 12 грандів, серед яких "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "МЮ", "Тоттенхем", "Інтер"," Мілан"," Ювентус"," Барселона"," Реал "і" Атлетіко", оголосили про створення європейської Суперліги. Планувалося, що це стане закритим турніром за типом американських НБА і НХЛ. В УЄФА засудили такі наміри і пригрозили клубам і гравцям виключенням з усіх турнірів - як міжнародних, так і національних.
У підсумку всі англійські клуби вийшли з Суперліги, а турнір заморозили.
При цьому активну участь у кампанії проти Суперліги брав і уряд Британії. Зокрема, Британський прем'єр Борис Джонсон обіцяв зробити все, щоб не допустити створення Суперліги.