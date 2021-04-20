Борис Джонсон виступив проти створення футбольної Суперліги

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв не допустити створення футбольної Суперліги . За його словами, для цього вивчаються всі можливості.

За його словами, на зустрічі вивчалися всі можливості для того, щоб зупинити цей проєкт. "Ми готові до будь-яких дій", - додав прем'єр.

"Я з міністром спорту країни Олівером Доуденом зустрівся з представниками Футбольної асоціації, англійської Прем'єр-ліги і футбольних уболівальників. Обговорювали дії проти створення європейської футбольної Суперліги", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 європейських футбольних грантів з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Створення цього турніру вже засудили в ФІФА, УЄФА, а також національні федерації. При цьому клубам-учасникам турніру пригрозили виключенням з усіх турнірів під егідою УЄФА і ФІФА, в тому числі чемпіонатів світу та Європи і в національному чемпіонаті.

Пізніше видання ESPN повідомило, що в нинішньому сезоні клуби Суперліги Не буду виключати з Ліги чемпіонів і Ліги Європи. На півфінальній стадії цих турнірів повинні брати участь відразу п'ять клубів-засновників Суперліги. Остаточне рішення буде прийнято в п'ятницю, 23 квітня.

Детальніше про те, в якому форматі планують проводити Суперлігу - в матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало про те, яких гравців можуть втратити топ-збірні напередодні Євро-2020 через Суперліги.