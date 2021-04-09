ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

УЄФА може перенести матчі Євро-2020 з чотирьох міст. Рішення ухвалять 19 квітня

Новость на русском → Ньон, П'ятниця 09 квітня 2021 19:24
УЄФА може перенести матчі Євро-2020 з чотирьох міст. Рішення ухвалять 19 квітня Фото: УЄФА може перенести Євро-2020 з чотирьох міст (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може перенести матчі Євро-2020 з чотирьох міст. Остаточне рішення УЄФА планує ухвалити 19 квітня.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Як розповіли в УЄФА, готовність проводити матчі Євро-2020 з глядачами підтвердили 8 міст: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон та Санкт-Петербург.

Водночас УЄФА досі чекає на додаткову інформацію про плани щодо заповнення стадіонів від Більбао, Дубліна, Мюнхена та Риму. Міста повинні надати інформацію до 19 квітня, після чого УЄФА ухвалить остаточне рішення про проведення матчів там.

Зазначається, що Санкт-Петербург та Баку відкриють стадіони для 50% глядачів, Будапешт планує заповнити стадіон на 100%, але з суворими правилами входу.

Амстердам, Бухарест, Глазго та Копенгаген дозволять заповнюваність стадіонів від 25% до 33% глядачів. Лондон також підтвердив готовність відкрити стадіон щонайменше для 25% глядачів.

Нагадаємо, нещодавно УЄФА скасував обмеження щодо глядачів на матчах під своєю егідою. На матчах будуть діяти тільки обмеження, які діють в країнах проведення.

Додамо, на початку березня була інформацію про можливість перенесення матчів Євро-2020 з Більбао, Глазго та Дубліну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт УЕФА евро 2020 Футбол
NEWS
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні