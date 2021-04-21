ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

УЄФА запропонував англійським клубам серйозні гроші за вихід з Суперліги, - Mundo Deportivo

Новость на русском → Іспанія, Середа 21 квітня 2021 11:30
УЄФА запропонував англійським клубам серйозні гроші за вихід з Суперліги, - Mundo Deportivo Фото: УЄФА нібито міг запропонувати клубам АПЛ серйозні гроші за вихід з Суперліги (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

УЄФА запропонував клубам англійської Прем'єр-Ліги серйозні гроші за вихід з Суперліги Європи. Це стало однією з причин, чому "велика шістка" АПЛ прийняла рішення про вихід з турніру.

Про це повідомляє іспанська спортивна газета Mundo Deportivo.

При цьому журналісти відзначають, що іспанським клубам - "Барселоні", "Реалу" і "Атлетіко", така пропозиція не робилася.

"УЄФА зіграв вирішальну роль у прийнятті цього рішення (про вихід з Суперліги англійськими клубами - ред.). Не через погрози, а тому, що він запропонував значну суму грошей "великій шістці" за вихід з Суперліги", - повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проекту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і " Атлетіко".

В УЄФА засудили новий турнір і пригрозили всім клубам і гравцям виключенням з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.

У ніч на 21 квітня, всього через два дні після оголошення про створення Суперліги, "Ман Сіті", "Челсі", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль" і " Тоттенхем" оголосили про вихід з турніру. Після цього організатори Суперліги оголосили, що проект призупинено для"перетворення".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт УЕФА Футбол
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження
COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"