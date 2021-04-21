УЄФА запропонував англійським клубам серйозні гроші за вихід з Суперліги, - Mundo Deportivo

УЄФА запропонував клубам англійської Прем'єр-Ліги серйозні гроші за вихід з Суперліги Європи . Це стало однією з причин, чому "велика шістка" АПЛ прийняла рішення про вихід з турніру.

При цьому журналісти відзначають, що іспанським клубам - "Барселоні", "Реалу" і "Атлетіко", така пропозиція не робилася.

"УЄФА зіграв вирішальну роль у прийнятті цього рішення (про вихід з Суперліги англійськими клубами - ред.). Не через погрози, а тому, що він запропонував значну суму грошей "великій шістці" за вихід з Суперліги", - повідомляє видання.