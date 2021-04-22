Благодарность за борьбу с Суперлигой: УЕФА может перенести часть матчей Евро-2020 в Англию

УЕФА может перенести часть матчей Чемпионата Европы-2020 в Англию. На такой шаг Ассоциация может пойти в знак благодарности за борьбу Англии с Суперлигой.
Об этом сообщает The Telegraph.
Ранее УЕФА оповестил власти испанского Бильбао о том, что город в одностороннем порядке был исключен из списка хозяев Евро-2020. В ближайшее время также проведение матчей ЧЕ могут отнять у Дублина.
Часть матчей, которые должны были проходить в этих городах, могут передать "Уэмбли" в Лондоне в знак благодарности за активное участие Футбольной ассоциации Англии в борьбе с Суперлигой Европы.
В то же время Англия, вероятно, получит не все освободившиеся матчи, так как УЕФА хочет поощрить страны, которые допустят значительный процент болельщиков на трибуны, в частности, Россию.
Напомним, ранее РБК-Украина Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим могут лишить права на проведение матчей Евро-2020. Причиной этому может стать отсутствие гарантий того, что матчи будут проводиться со зрителями.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Изначально планировали, что матчи пройдут в 12 городах - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
Отметим, в начале недели в европейском футболе вспыхнул мощный скандал. 12 грандов, среди которых "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "МЮ", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико", объявили о создании Европейской Суперлиги. Планировалось, что это станет закрытым турниром по типу американских НБА и НХЛ. В УЕФА осудили такие намерения и пригрозили клубам и игрокам исключением из всех турниров - как международных, так и национальных.
В итоге все английские клубы вышли из Суперлиги, а турнир заморозили.
При этом активное участие в кампании против Суперлиги принимало и правительство Британии. В частности, британский премьер Борис Джонсон обещал сделать все, чтобы не допустить создания Суперлиги.