Благодарность за борьбу с Суперлигой: УЕФА может перенести часть матчей Евро-2020 в Англию

УЕФА может перенести часть матчей Чемпионата Европы-2020 в Англию. На такой шаг Ассоциация может пойти в знак благодарности за борьбу Англии с Суперлигой .

Ранее УЕФА оповестил власти испанского Бильбао о том, что город в одностороннем порядке был исключен из списка хозяев Евро-2020. В ближайшее время также проведение матчей ЧЕ могут отнять у Дублина.

Часть матчей, которые должны были проходить в этих городах, могут передать "Уэмбли" в Лондоне в знак благодарности за активное участие Футбольной ассоциации Англии в борьбе с Суперлигой Европы.

В то же время Англия, вероятно, получит не все освободившиеся матчи, так как УЕФА хочет поощрить страны, которые допустят значительный процент болельщиков на трибуны, в частности, Россию.