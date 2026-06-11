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У бизнесмена Василия Веселого прошли обыски, - источники

14:19 11.06.2026 Чт
2 мин
Он якобы фигурирует на "пленках Миндича"
aimg Татьяна Степанова aimg Юлия Акимова
Фото: бизнесмен Василий Веселый (vasylveselyy.blogspot.com)

В четверг, 11 июня, правоохранители провели обыски у бизнесмена Василия Веселого.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Как сообщили собеседники, у предпринимателя прошли следственные действия. На данный момент его не задерживали и подозрение не объявляли.

По данным СМИ, Веселый якобы фигурирует на так называемых "пленках Миндича".

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Дело "Мидас" и пленки Миндича

Напомним, осенью прошлого года НАБУ и САП в рамках дела "Мидас" разоблачили коррупционную схему в энергетике. Как выяснили правоохранители, преступная группа брала откаты у компаний, которые выполняют заказы "Энергоатома".

Позже, по данным НАБУ и САП, деньги, которые преступники получали незаконным путем, отмывали в специальном офисе в центре Киева.

Одним из основных фигурантов дела оказался бизнесмен Тимур Миндич, который ранее был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского.

Известно, что Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков. Следователи также пришли к бывшему министру энергетики Герману Галущенко и компании "Энергоатом".

Следствие называет ключевыми фигурантами Миндича ("Карлсон") и бизнесмена Александра Цукермана ("Шугармен").

По данным правоохранителей, в течение 2025 года Миндич, по данным САП, влиял на Галущенко и бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Кроме того, бывший министр национального единства Алексей Чернышов получил подозрение в незаконном обогащении, ему избрали меру пресечения. За Чернышова уже успели внести залог. Еще семерым участникам схемы НАБУ также сообщило о подозрениях.

На фоне операции были уволены министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.

Напомним, недавно бывший глава ОП Андрей Ермак получил подозрение по делу "Династия". По информации НАБУ и САП, преступная группа "отмывала" деньги через строительство элитной недвижимости в селе Козин под Киевом.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 140 млн гривен.

В ходе расследования НАБУ обнародовало пленки с участием Миндича и других известных деятелей Украины.

Недавно "Украинская правда" обнародовала новые сливы "пленок Миндича".

Как утверждает издание, Умеров и Миндич якобы обсуждали возможность продажи компании Fire Point, которая производит ракеты и беспилотники, инвесторам.

В пресс-службе Умерова отметили, что подлинность пленок все еще нужно установить. Этим займутся правоохранители.

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