У бизнесмена Василия Веселого прошли обыски, - источники

Дело "Мидас" и пленки Миндича

Напомним, осенью прошлого года НАБУ и САП в рамках дела "Мидас" разоблачили коррупционную схему в энергетике. Как выяснили правоохранители, преступная группа брала откаты у компаний, которые выполняют заказы "Энергоатома".

Позже, по данным НАБУ и САП, деньги, которые преступники получали незаконным путем, отмывали в специальном офисе в центре Киева.

Одним из основных фигурантов дела оказался бизнесмен Тимур Миндич, который ранее был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского.

Известно, что Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков. Следователи также пришли к бывшему министру энергетики Герману Галущенко и компании "Энергоатом".

Следствие называет ключевыми фигурантами Миндича ("Карлсон") и бизнесмена Александра Цукермана ("Шугармен").

По данным правоохранителей, в течение 2025 года Миндич, по данным САП, влиял на Галущенко и бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Кроме того, бывший министр национального единства Алексей Чернышов получил подозрение в незаконном обогащении, ему избрали меру пресечения. За Чернышова уже успели внести залог. Еще семерым участникам схемы НАБУ также сообщило о подозрениях.