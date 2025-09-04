ua en ru
Бизнес теряет людей из-за разрешения на выезд за границу мужчинам 18-22 лет

Украина, Четверг 04 сентября 2025 13:15
Бизнес теряет людей из-за разрешения на выезд за границу мужчинам 18-22 лет Фото: С открытием границы, мужчины-работники компаний покидают страну (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Предоставление правительством разрешения на выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет привело к тому, что многие люди этого возраста начали покидать компании и выезжать в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикеров конференции "Эффективное управление агрокомпаниями", которую провела ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"Три тысячи людей просто встали и уехали. Звонят и говорят: "Я в Швейцарии". Это новая реальность", - описал ситуацию в сети магазинов "Сильпо" старший партнер компании Korn Ferry Роман Бондарь.

Также разрешение на выезд негативно повлияло на кадровую ситуацию в агрохолдинге МХП.

"Законопроект, который позволяет людям выезжать до 22 лет, еще больше усложняет ситуацию. Те стратегии, которые работали последние 3-4 года, когда компания системно вкладывала (инвестиции - ред.) в молодежь, они просто в один момент рухнули. Тренд показывает очень негативную динамику", - прокомментировал директор по управлению персонала направления "Агро" компании МХП Сергей Николаев.

Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения.

Такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ. Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.

РБК-Украина писало, что с утра 28 августа людей 18-22 лет действительно начали пропускать через границу. Некоторые уже успели выехать.

