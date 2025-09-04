Бізнес втрачає людей через дозвіл на виїзд закордон чоловікам 18-22 років

Надання урядом дозволу на виїзд закордон чоловікам віком 18-22 років призвів до того, що частина людей цього віку почали покидати компанії і виїжджати в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікерів конференції "Ефективне управління агрокомпаніями", яку провела асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" та коментар компанії "Сільпо".

Наприклад, у компанії "Сільпо" на сьогодні працює близько 3 тисяч людей віком 18-22 роки.

"Після оновлення порядку перетину державного кордону для чоловіків цієї категорії ми із занепокоєнням фіксуємо помітне зростання звільнень", - прокоментували у компанії, додавши, що частка людей, які звільнилася не перевищує 3% від загальної чисельності працівників згаданого віку.

Також дозвіл на виїзд негативно вплинув на кадрову ситуацію в агрохолдингу МХП.

"Законопроект, який дозволяє людям виїжджати до 22 років, ще більше ускладнює ситуацію. Ті стратегії, які працювали останні 3-4 роки, коли компанія системно вкладала (інвестиції – ред.) в молодь, вони просто в один момент рухнули. Тренд показує дуже негативну динаміку", - прокоментував директор з управління персоналу напрямку "Агро" компанії МХП Сергій Ніколаєв.