Силы обороны с помощью роботов уничтожили россиян в Купянске (видео)

18:13 01.05.2026 Пт
Опорный пункт вместе с россиянами уничтожен без единого бойца на поле боя
Силы обороны с помощью роботов уничтожили россиян в Купянске (видео) Фото: НРК уничтожили россиян в Купянске (DevDroid)
В Купянске полк "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" с помощью роботов успешно выполнил операцию по уничтожению отделения российских оккупантов, которые закрепились в доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Хартии".

В течение операции украинские военнослужащие применили различные типы дронов - ударные беспилотники, оборудованные гранатометами, камикадзе со взрывчаткой и тому подобное.

"По результатам операции опорный пункт россиян разрушен, личный состав ликвидирован, склад боеприпасов уничтожен, - рассказали в "Лаве".

В ходе операции не было задействовано ни одного бойца на поле боя. В то же время в "Хартии" отметили, что за этой операцией стоят десятки военных корпуса - планировщики, разведчики, операторы, инженеры, механики, связисты.

""Хартия" и "Лава" продолжают демонстрировать новое качество украинского войска - технологического, умного, основанного на эффективности, планировании и подготовке", - отмечается в видео.

Что известно о "Лаве"

В сентябре 2025 года 2-й корпус НГУ "Хартия" объявил о создании нового подразделения - батальона беспилотных систем "Лава", который стал первым роботизированным подразделением корпуса. В апреле 2026-го батальон масштабировался до полка.

"Лава" - высокотехнологичный юнит, работающий с различными типами дронов: мультироторами и самолетного типа, разведывательными и ударными, а также с наземными роботизированными комплексами (НРК).

Параллельно полк развивает собственные R&D-направления: адаптирует НРК под различные логистические миссии, интегрирует искусственный интеллект в управление роботами и разрабатывает боевые варианты их применения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что ВСУ впервые сумели с помощью беспилотников и (НРК) взять под контроль позицию оккупантов. Пехота в операции участия не принимала.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что в марте роботизированные комплексы выполнили на 50% больше задач, чем в феврале.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
