Бойцы ССО дронами уничтожили минометную позицию и живую силу РФ (видео)
Украинские воины обнаружили и с помощью дронов-камикадзе уничтожили минометную позицию и живую силу врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
Отмечается, что это результат работы военных из 8 полка ССО. Для ликвидации врага были использованы FPV-дроны.
"Минометная позиция противника и личный состав вблизи нее были обнаружены во время разведывательных действий на одном из операционных участков", - говорится в заявлении.
Установив координаты целей, операторы FPV-дронов нанесли поражение, благодаря чему уничтожили 5 российских военнослужащих и ранили еще 4. Также была уничтожена позиция 82-мм миномета и повреждена БМП.
Ситуация на фронте
Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 74 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы на Новопавловском направлении.
А потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 марта, составляли 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных.
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