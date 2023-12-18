ССО показали видео уничтожения "Солнцепека" на левом берегу Херсонской области

Операторы ССО совместно с военными 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и Службы безопасности Украины уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций (ССО).

"Во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы ССО обнаружили российский ТОС-1А "Солнцепёк". С огнеметной системы противник неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе Крынок, что на левом берегу Херсонской области", - пишет пресс-служба.

После нанесения огневого поражения "Солнепёк" был успешно уничтожен.

Как работает "Сонцепек"

Тяжелая огнеметная система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы врага на открытой местности. Также ее используют для разрушения, например, фортификационных зданий благодаря мощному объемному взрыву.

Термобарический боеприпас системы формирует взрывную смесь после чего взрывает ее. Во время детонации атмосферное давление в облаке подскакивает и так же стремительно падает. Даже если уцелеть после самого взрыва, существует риск погибнуть от разрыва внутренних органов из-за резкого перепада давления.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 347160 военных.

В частности, на Таврическом направлении наши воины уничтожили в том же числе 491 российского террориста. Еще шестерых взяли в плен.