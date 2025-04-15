ССО налетели на вражеский блиндаж: двух оккупантов уничтожили, трое сдались в плен (видео)
Бойцы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели успешный налет на вражеские позиции на одном из операционных направлений. Им удалось пополнить обменный фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций ВСУ.
Как рассказали военные, во время проведения специальных действий, операторы ССО обнаружили пятерых вражеских военнослужащих в блиндаже.
Было быстро и тщательно спланировано операцию по атаке на врага и операторы выдвинулись в сторону их позиций.
"В результате быстрого налета воины ССО уничтожили двух военных противника, а остальных трех заставили сдаться в плен, чем сохранили им жизнь", - подписано видео.
Впоследствии группа отошла вместе с военнопленными, выполнив задачу без потерь.
Недавно мы писали о том, что в Курской области подразделения Сил специальных операций ВСУ в течение нескольких дней взяли в плен 14 российских военных. В том числе и трех офицеров.
Также мы писали о том, что во время проведения специальных действий на территории Курской области воины ССО нанесли существенные потери в живой силе россиянам.
"Кроме того, было взято в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты", - уточнили в ССО.
Кроме этого бойцы бригады Национальной полиции "Хищник" захватили в плен трех россиян в Торецке, которые уже заявили о намерении присоединиться к "Российскому добровольческому корпусу".
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