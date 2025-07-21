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Солдаты, дроны и арта: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Понедельник 21 июля 2025 08:08
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Солдаты, дроны и арта: Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 20 на 21 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили. 54 артсистемы и 199 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 043 160 (+1170) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 037 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 028 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 30 637 (+54) ед;
  • РСЗО - 1444 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1199 (+1) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 181 (+199) ед;
  • крылатых ракет - 3515 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 55 859 (+132) ед;
  • специальной техники - 3934 (+2) ед.

Солдаты, дроны и арта: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 20 июля, на фронте было зафиксировано 122 боевых столкновений. Больше всего боев состоялись на Покровском направлении.

"Противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда. Наши защитники отбили 34 штурмов", - сообщили в Генштабе.

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