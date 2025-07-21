Солдаты, дроны и арта: Генштаб обновил потери РФ за сутки
За минувшие сутки, с 20 на 21 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили. 54 артсистемы и 199 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 043 160 (+1170) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 037 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 23 028 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 30 637 (+54) ед;
- РСЗО - 1444 (+1) ед;
- средства ПВО - 1199 (+1) ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 181 (+199) ед;
- крылатых ракет - 3515 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 55 859 (+132) ед;
- специальной техники - 3934 (+2) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер, 20 июля, на фронте было зафиксировано 122 боевых столкновений. Больше всего боев состоялись на Покровском направлении.
"Противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда. Наши защитники отбили 34 штурмов", - сообщили в Генштабе.
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