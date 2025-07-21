Солдаты, дроны и арта: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За минувшие сутки, с 20 на 21 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили. 54 артсистемы и 199 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 20 июля, на фронте было зафиксировано 122 боевых столкновений. Больше всего боев состоялись на Покровском направлении.

"Противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда. Наши защитники отбили 34 штурмов", - сообщили в Генштабе.

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