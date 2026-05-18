Проданы или на складе? Что не так с громким заявлением ВСК по "бронежилетам Миндича"

В резонансном деле о так называемых "бронежилетах Миндича" появились новые детали, которые отрицают заявление главы парламентской Временной следственной комиссии (ВСК) Ярослава Железняка. Товар не был реализован и сейчас фактически находится в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главного редактора издания "Бабель" Глеба Гусева.

Что заявили в ВСК

Гусев обратил внимание, что в понедельник в эфире глава парламентской ВСК Ярослав Железняк заявил, что фигуранты дела якобы продали упомянутые бронежилеты посторонним лицам, назвав это "доказанным фактом".

Однако, по данным журналистского расследования, информация о продаже не соответствует действительности.

Оказалось, что партия средств защиты - 5000 единиц общей стоимостью 2,2 млн долларов - до сих пор хранится на одном из складов на Левом берегу Киева.

Для подтверждения этой информации журналист показал фото со склада и фотографии бронежилетов.

Журналисты нашли "проданные" бронежилеты в Киеве (фото: facebook.com/gleb.i.gusev)

Почему бронежилеты невозможно продать

По словам журналиста, законно реализовать это имущество на рынке даже теоретически невозможно из-за ряда жестких ограничений.

Во-первых, из-за специальной маркировки. Все элементы защиты (плиты, баллистические пакеты и чехлы) имеют надпись: "Собственность Вооруженных Сил Украины. Не для продажи".

Маркировка бронежилетов, которые пытались объявить "проданными" (фото: facebook.com/gleb.i.gusev)

Во-вторых, сейчас есть запрет на реэкспорт. Вернуть продукцию поставщику в Израиль невозможно, поскольку это подпадает под определение экспорта военной продукции, который сейчас запрещен.

В-третьих, отсутствие лицензий. Компания-посредник не имеет права переработать продукцию, поскольку обладает лицензией только на продажу, а не на производство.