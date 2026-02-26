Уклонист помогал оккупантам "пробиваться" в Купянск: СБУ разоблачила агента РФ
Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине российского агента, который собирал координаты для ракетно-бомбовых атак оккупантов на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.
Согласно данным расследования, россияне намеревались использовать разведданные корректировщика для подготовки новых попыток наступления на райцентр.
Агентом врага оказался 49-летний харьковчанин, который скрывался от мобилизации в доме своих родителей в Чугуевском районе. Россияне завербовали его, когда злоумышленник искал в соцсетях способы побега в РФ, и предложили ему сотрудничество в обмен на "эвакуацию".
Фигурант согласился на предложение и начал обходить прифронтовую местность для выявления позиций Сил обороны. Кроме того, во дворе частного дома своих родителей он оборудовал наблюдательный пункт, с которого фиксировал время и направления работы украинской артиллерии.
Фото: задержанный российский агент (t.me/SBUkr)
Фото: переписка российского агента с оккупантами (t.me/SBUkr)
Во время обыска у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на РФ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас задержанный находится под стражей без права внесения залога.
Задержание других вражеских агентов
Напомним, в Кропивницком правоохранители задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке российских ударов по энергетической инфраструктуре. По данным следствия, она планировала установить на территории Кропивницкой ТЭЦ GPS-трекер, замаскированный под снег.
Кроме того, ранее суд вынес приговор агенту РФ, который пытался скорректировать атаку дронов по энергетическим объектам Ровенской АЭС. По информации следствия, он устанавливал GPS-трекеры на высоковольтных линиях электропередач, за что был приговорен к 15 годам лишения свободы.