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Битва за Двуречную: в ОСУВ "Хортица" рассказали, что происходит

Украина, Пятница 13 июня 2025 17:13
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Битва за Двуречную: в ОСУВ "Хортица" рассказали, что происходит Фото: украинские военные защищают Двуречную от россиян (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Возле Двуречной в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на все заявления российской пропаганды, оккупантам не удалось прорвать там оборону украинских подразделений и оккупировать населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Непосредственно в Двуречной идут активные бои. Украинские военные пытаются удерживать позиции в городе, несмотря на постоянные атаки врага", - рассказал спикер ОСУВ.

По словам майора, сейчас россияне пытаются вести осаду полос возле трасс на Торецк и Часов Яр. Однако реальных успехов у россиян нет.

Они пытаются использовать легкую мототехнику для быстрого маневра, но у них мало что получается. В этом случае на стороне украинских подразделений - рельеф и инженерные оборонительные сооружения.

Также россияне пытаются продвинуться через мосты на реке Оскол и трассу на Двуречную, но без успехов. В том числе из-за проблем с логистикой, которую украинские беспилотники быстро уничтожают.

"Оскол стал для оккупантов серьезной преградой: форсирование невозможно из-за проблем с оборудованием и логистикой... Без живучей логистики они не могут поставить тяжелую технику - в результате пробуют мототехникой, автомобилями и мотоциклами", - резюмировал Трегубов.

Отметим, проект DeepState 12 июня написал, что российские оккупанты смогли захватить Двуречную на Харьковщине. На карте аналитического проекта этот населенный пункт перешел в "красную зону".

Потери россиян на войне

Как сообщало РБК-Украина, потери российских оккупационных войск с 24 февраля 2022 года наконец-то превысили один миллион единиц живой силы. Из них 628 тысяч россиян обезврежено только за последние полтора года, когда в "моду" в российской армии вошли непрерывные "мясные штурмы" большими группами пехоты. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил украинских военных по случаю первого миллиона обезвреженных на фронте россиян.

А в отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года.

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