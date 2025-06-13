Битва за Двуречную: в ОСУВ "Хортица" рассказали, что происходит

Возле Двуречной в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на все заявления российской пропаганды, оккупантам не удалось прорвать там оборону украинских подразделений и оккупировать населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Непосредственно в Двуречной идут активные бои. Украинские военные пытаются удерживать позиции в городе, несмотря на постоянные атаки врага", - рассказал спикер ОСУВ.

По словам майора, сейчас россияне пытаются вести осаду полос возле трасс на Торецк и Часов Яр. Однако реальных успехов у россиян нет.

Они пытаются использовать легкую мототехнику для быстрого маневра, но у них мало что получается. В этом случае на стороне украинских подразделений - рельеф и инженерные оборонительные сооружения.

Также россияне пытаются продвинуться через мосты на реке Оскол и трассу на Двуречную, но без успехов. В том числе из-за проблем с логистикой, которую украинские беспилотники быстро уничтожают.

"Оскол стал для оккупантов серьезной преградой: форсирование невозможно из-за проблем с оборудованием и логистикой... Без живучей логистики они не могут поставить тяжелую технику - в результате пробуют мототехникой, автомобилями и мотоциклами", - резюмировал Трегубов.

Отметим, проект DeepState 12 июня написал, что российские оккупанты смогли захватить Двуречную на Харьковщине. На карте аналитического проекта этот населенный пункт перешел в "красную зону".