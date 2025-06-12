Сырский наградил военных за 1 млн уничтоженных оккупантов: кого отметили

За значительный вклад в уничтожение врага, техники и вооружения нескольких воинов Сухопутных войск наградили почетным знаком отличия "Крест заслуги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Пообщался с ребятами относительно их службы, применения новых технологий и образцов оружия. Поблагодарил за неоценимый вклад в уничтожение российских оккупантов, их военной техники и вооружения", - добавил он.

"Достойные воины на чьем счету немало уничтоженных врагов, вражеской техники и вооружения - пилот армейской авиации майор Руслан Дегтярев , представитель танковых войск старший сержант Андрей Шеврикуко , противотанкист сержант Владимир Тесля , оператор ударных БпАК солдат Андрей Хомяк ", - сообщил Сырский.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил лучших воинов Сухопутных войск по случаю достижения общих потерь российской армии более 1 млн человек.

Заметим, что на сегодня потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона человек.

Вчера, 11 июня, военные подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта.

Примечательно, что более 628 тысяч оккупантов было ликвидировано только за последние полтора года.

В отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Генштаб раскрыл данные российских потерь по годам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.