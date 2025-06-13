Битва за Дворічну: в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що відбувається
Біля Дворічної в Харківській області тривають запеклі бої. Попри усі заяви російської пропаганди, окупантам не вдалося прорвати там оборону українських підрозділів та окупувати населений пункт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" майора Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
"Безпосередньо у Дворічній йдуть активні бої. Українські військові намагаються утримувати позиції у місті, попри постійні атаки ворога", - розповів спікер ОСУВ.
За словами майора, зараз росіяни намагаються вести облогу смуг біля трас на Торецьк та Часів Яр. Проте реальних успіхів у росіян немає.
Вони намагаються використовувати легку мототехніку для швидкого маневру, але в них мало що виходить. В цьому випадку на боці українських підрозділів – рельєф та інженерні оборонні споруди.
Також росіяни намагаються просунутися через мости на річці Оскіл та трасу на Дворічну, але без успіхів. В тому числі через проблеми з логістикою, яку українські безпілотники швидко винищують.
"Оскіл став для окупантів серйозною перепоною: форсування неможливе через проблеми з устаткуванням та логістикою... Без живучої логістики вони не можуть поставити тяжку техніку – в результаті пробують мототехнікою, автомобілями та мотоциклами", - резюмував Трегубов.
Зазначимо, проєкт DeepState 12 червня написав, що російські окупанти змогли захопити Дворічну на Харківщині. На мапі аналітичного проєкту цей населений пункт перейшов у "червону зону".
Втрати росіян на війні
Як повідомляло РБК-Україна, втрати російських окупаційних військ з 24 лютого 2022 року нарешті перевищили один мільйон одиниць живої сили. З них 628 тисяч росіян знешкоджено тільки за останні півтора року, коли в "моду" в російській армії увійшли безперервні "м'ясні штурми" великими групами піхоти. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських військових з нагоди першого мільйона знешкоджених на фронті росіян.
А в окремому матеріалі РБК-Україна ми детально описали загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року.
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