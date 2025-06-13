Битва за Дворічну: в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що відбувається

Біля Дворічної в Харківській області тривають запеклі бої. Попри усі заяви російської пропаганди, окупантам не вдалося прорвати там оборону українських підрозділів та окупувати населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" майора Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Безпосередньо у Дворічній йдуть активні бої. Українські військові намагаються утримувати позиції у місті, попри постійні атаки ворога", - розповів спікер ОСУВ.

За словами майора, зараз росіяни намагаються вести облогу смуг біля трас на Торецьк та Часів Яр. Проте реальних успіхів у росіян немає.

Вони намагаються використовувати легку мототехніку для швидкого маневру, але в них мало що виходить. В цьому випадку на боці українських підрозділів – рельєф та інженерні оборонні споруди.

Також росіяни намагаються просунутися через мости на річці Оскіл та трасу на Дворічну, але без успіхів. В тому числі через проблеми з логістикою, яку українські безпілотники швидко винищують.

"Оскіл став для окупантів серйозною перепоною: форсування неможливе через проблеми з устаткуванням та логістикою... Без живучої логістики вони не можуть поставити тяжку техніку – в результаті пробують мототехнікою, автомобілями та мотоциклами", - резюмував Трегубов.

Зазначимо, проєкт DeepState 12 червня написав, що російські окупанти змогли захопити Дворічну на Харківщині. На мапі аналітичного проєкту цей населений пункт перейшов у "червону зону".