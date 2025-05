Bitcoin установил новый рекорд подорожания: в Bloomberg назвали причины

По данным издания, в четверг, 22 мая, во время утренних торгов в Азии, Bitcoin поднялся на 2,2% и достиг 110 707 долларов, после чего частично скорректировался.

Рост цены криптовалюты частично связан с продвижением в Сенате США законопроекта по регулированию "стейблкоинов" (stablecoin), что, по мнению аналитиков, создает предпосылки для повышения правовой определенности на крипторынке.

Кроме того, на динамику курса влияет высокий спрос со стороны компании Strategy Майкла Сейлора, которая уже аккумулировала Bitcoin на сумму более 50 млрд долларов, а также активность других крупных цифровых активов.

"Это медленное, но стабильное продвижение к новым историческим максимумам. Спрос на BTC со стороны SPAC и PIPE-сделок не исчерпывается, что проявляется в премиях на спотовые цены на Coinbase", - заявил глобальный соруководитель направления рынков в FalconX Ltd Джошуа Лим.

Среди новых инвесторов - ряд малоизвестных компаний с малой капитализацией, а также публичные компании, созданные представителями криптовалютной индустрии. Для финансирования приобретения активов они используют различные инструменты, в частности конвертируемые облигации и привилегированные акции.

В частности, аффилированная структура Cantor Fitzgerald LP совместно с эмитентом стейблкоинов Tether Holdings SA и SoftBank Group работает над запуском компании Twenty One Capital Inc., которая следует бизнес-модели Strategy. Дочерняя компания Strive Enterprises Inc., соучредителем которой является Вивеком Рамасвами, планирует объединиться с компанией Asset Entities Inc., котирующейся на Nasdaq, для создания Bitcoin-казначейской компании.

В начале недели на рынке опционов трейдеры активно открыли позиции со сроками исполнения 27 июня по ценам 110 000, 120 000 и 300 000 долларов. Эти опционы имели наибольший открытый интерес (то есть количество действующих контрактов) на платформе Deribit.

По мнению аналитика IG Тони Сайкамора, обновление исторического максимума свидетельствует, что снижение курса Bitcoin с январских показателей до менее чем 75 тысяч долларов в апреле является частью коррекции в рамках долгосрочного "бычьего тренда".

"Чтобы начался новый этап роста до 125 тысяч долларов, необходимо стабильное закрепление выше уровня 110 тысяч", - добавил он.

Новый этап роста курса криптовалюты также совпал с подготовкой президента США Дональда Трампа к ужину с крупнейшими владельцами его мемкоина, который должен состояться в его гольф-клубе возле Вашингтона.

Событие уже вызвало беспокойство со стороны этических экспертов, которые считают, что оно предоставляет доступ через финансовые транзакции, которые непосредственно приносят выгоду президенту, а также вызвало критику из-за потенциального конфликта интересов.