Bitcoin встановив новий рекорд подорожчання: у Bloomberg назвали причини
Криптовалюта Bitcoin демонструє небачений темп зростання в ціні. Ринок розігрітий інтересом інституцій та очікуванням регулювання у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, у четвер, 22 травня, під час ранкових торгів в Азії, Bitcoin піднявся на 2,2% і досяг 110 707 доларів, після чого частково скоригувався.
Зростання ціни криптовалюти частково пов’язане з просуванням у Сенаті США законопроекту щодо регулювання "стейблкоїнів" (stablecoin), що, на думку аналітиків, створює передумови для підвищення правової визначеності на крипторинку.
Крім того, на динаміку курсу впливає високий попит з боку компанії Strategy Майкла Сейлора, яка вже акумулювала Bitcoin на суму понад 50 млрд доларів, а також активність інших великих цифрових активів.
"Це повільне, але стабільне просування до нових історичних максимумів. Попит на BTC з боку SPAC і PIPE-угод не вичерпується, що проявляється у преміях на спотові ціни на Coinbase", - заявив глобальний співкерівник напрямку ринків у FalconX Ltd Джошуа Лім.
Серед нових інвесторів - низка маловідомих компаній з малою капіталізацією, а також публічні компанії, створені представниками криптовалютної індустрії. Для фінансування придбання активів вони використовують різні інструменти, зокрема конвертовані облігації та привілейовані акції.
Зокрема, афілійована структура Cantor Fitzgerald LP спільно з емітентом стейблкоїнів Tether Holdings SA та SoftBank Group працює над запуском компанії Twenty One Capital Inc., яка наслідує бізнес-модель Strategy. Дочірня компанія Strive Enterprises Inc., співзасновником якої є Вівеком Рамасвамі, планує об’єднатися з компанією Asset Entities Inc., що котирується на Nasdaq, для створення Bitcoin-казначейської компанії.
На початку тижня на ринку опціонів трейдери активно відкрили позиції з термінами виконання 27 червня за цінами 110 000, 120 000 і 300 000 доларів. Ці опціони мали найбільший відкритий інтерес (тобто кількість чинних контрактів) на платформі Deribit.
На думку аналітика IG Тоні Сайкамора, оновлення історичного максимуму свідчить, що зниження курсу Bitcoin з січневих показників до менш ніж 75 тисяч доларів у квітні є частиною корекції в межах довгострокового "бичачого тренду".
"Щоб розпочався новий етап зростання до 125 тисяч доларів, необхідне стабільне закріплення вище рівня 110 тисяч ", - додав він.
Новий етап зростання курсу криптовалюти також збігся з підготовкою президента США Дональда Трампа до вечері з найбільшими власниками його мемкоїна, що має відбутися в його гольф-клубі біля Вашингтону.
Подія вже викликала занепокоєння з боку етичних експертів, які вважають, що вона надає доступ через фінансові транзакції, які безпосередньо приносять вигоду президенту, а також спричинила критику через потенційний конфлікт інтересів.
Рекордне здорожчання Bitcoin
У середу, 21 травня, криптовалюта Bitcoin встановив новий ціновий рекорд, подолавши позначку в 109 тисяч доларів.
На початку травня криптовалюта Bitcoin уперше за кілька місяців подолала позначку вартості у 100 тисяч доларів і продемонструвала зростання на понад 3% за один день.
Криптовалюта також стрімко дорожчала після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
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