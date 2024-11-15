Криптовзрыв: почему безумно растет биткоин и при чем здесь Трамп

В ноябре 2024 года первая и самая популярная криптовалюта мира, биткоин , выросла до рекордного уровня – более 90 тысяч долларов. Сейчас один биткоин стоит уже больше, чем килограмм золота . Многие связывают такую ситуацию на крипторынке с победой 47-го президента США Дональда Трампа, который до этого заявлял, что планирует сделать Соединенные Штаты мировым лидером в криптоотрасли.

Почему так растет биткоин, как долго это будет продолжаться и при каких условиях ситуация может обернуться крахом для криптовалюты, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

Фактор Трампа

Эксперты соглашаются, что главным триггером роста биткоина с 68 тыс. долларов 5 ноября до более 90 тыс. долларов 13 ноября стали результаты выборов в США, где победил Дональд Трамп. В своих предвыборных заявлениях он подчеркивал, что планирует сделать свою страну первым номером в мире в области криптовалют. Для этого он хочет хранить часть банковских резервов в биткоинах, а также отменить регулирование крипторынка.

Поэтому финансовые рынки взорвались покупкой рисковых активов: криптовалюты, акций американских компаний и банков, а даже еврооблигаций Украины, рассказывает директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина.

"Рынок оценивает президентство Трампа как очень положительное для криптоиндустрии. Как минимум, Трамп уже объявил, что готов сменить состав Министерства финансов на более молодых менеджеров. Кроме этого, важную роль сыграл Илон Маск, который должен войти в администрацию Трампа. Он является одним из инициаторов цифрового доллара и максимального распространения цифровых валют", – рассказывает Щербина.

Также Трамп обещает уволить главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который пытался жестко контролировать криптоиндустрию. Замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса видит в этом угрозу цивилизованному миру, ведь, по его мнению, через криптовалютные рынки происходит финансирование, в частности, наркотрафика и торговли оружием, а Россия обходит санкции благодаря анонимности транзакций.

Криптоотрасль поддерживает Дональда Трампа (фото: Getty Images)

Однако с этим утверждением не согласен финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его словам, сейчас транзакции регулируются благодаря персонализации данных каждого владельца, совершающего операции с криптовалютой. Кроме того, происходит мониторинг точек обмена, где человек получает денежные средства. В результате, добавляет он, около 99% кошельков можно идентифицировать. Поэтому Шевчишин не видит проблем в дерегуляции крипторынка.

Спекулятивный рост или предвестник перемен

Оба эксперта соглашаются, что после победы Трампа стремительный рост криптовалюты носит спекулятивный характер. Сергей Фурса отмечает, что хотя тренд на рост может длиться долго, изменение настроений инвесторов может полностью развернуть ситуацию. При этом он предполагает, что в обозримом будущем биткоин может упасть до критически низкой отметки.

Однако Андрей Шевчишин отмечает, что, хотя скачок биткоина и вызван чрезмерными ожиданиями криптоинвесторов относительно программы Трампа, он будет иметь длительный эффект, который укрепит позиции биткоина.

"Почему спекулятивный? Потому что все пока только на ожиданиях. Я думаю, что Трамп перейдет от предвыборных обещаний к реальным действиям, поскольку есть информация, что он сам имеет инвестиции в биткоин, поэтому от этого только выиграет. С другой стороны, Трамп побудил аудиторию крипторынка голосовать за него, и разочаровать их сейчас было бы очень плохим сигналом. Поэтому этот капитал из спекулятивного состояния переходит в инвестиции из ритейла и других отраслей бизнеса, которые вкладываются в соответствующие фонды. Там сейчас просто безумный приток капитала", – объясняет Шевчишин.

И еще причины роста

Хотя избрание президентом Дональда Трампа стало самым заметным стимулом удорожания криптовалюты, но не единственным. Важную роль в этом сыграло январское разрешение регулятора США (SEC) на запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин. ETF-фонды (Exchange-Traded Funds) позволяют вкладывать средства в криптовалюту без необходимости ее приобретения.

"В ETF сейчас безумный приток капитала, и соответственно биткоины покупают за реальные бумажные деньги. Когда средства поступают в фонд, они должны инвестировать все, что заявлено в декларации фонда, в криптовалюту. А декларация фонда требует покупать биткоины, оставляя небольшой процент капитала в деньгах, чтобы рассчитываться с инвесторами, если они решат выйти. Таким образом, на крипторынок выходит много долларов, которые конвертируют в криптовалюту, поднимающую биткоин на очень высокий уровень", – отмечает Андрей Шевчишин.

Эксперт уверен, что рост биткоина в 2,5 раза с начала года – не предел. По его прогнозу, к концу месяца криптовалюта может пересечь отметку в 100 тыс. долларов. Остановиться биткоин может на уровне 110–115 тыс. долларов. Шевчишин считает, что этот момент будет выгоден для фиксации прибыли, потому что потом может начаться коррекция цены.

Кроме того, уже традиционно в конце года начинается активный период роста стоимости основной цифровой валюты.

Что с биткоином будет дальше

В четверг, 14 ноября, биткоин занял седьмое место среди основных активов мира, обогнав нефтяную компанию Saudi Aramco. В настоящее время капитализация криптовалюты оценивается в 1,81 трлн долларов, что превышает ВВП Испании. Андрей Шевчишин уверен, что эта цифра будет только расти, поскольку из-за стремительного взлета биткоина многие инвесторы решили удерживать его в своих портфелях. Это формирует определенный дефицит на рынке.

Биткоин растет безумными темпами (фото: Getty Images)

"И когда ситуация на рынке нормализуется, можно ожидать, что крупные государства начнут покупать биткоины. Например, сейчас Сальвадор покупает по одному биткоину в день, а США могут захотеть закупать уже по 100 биткоинов ежедневно. В таком случае спрос станет еще большим. А если такой игрок выйдет на рынок, то цена в 500 тысяч долларов станет вполне реальной", – добавляет эксперт.

Шевчишин отмечает, что биткоин проходит этап принятия обществом, подобный тому, с которым когда-то столкнулись бумажные деньги, вытеснив золотые монеты. Ускорить этот процесс может дальнейшее расширение крипторынка.

В крах биткоина эксперт не верит, поскольку криптовалюта уже достигла уровня, на котором операции с ним готовы проводить мощные государства. Для обесценивания биткоина необходимо, чтобы все массово потеряли к нему доверие и начали выводить свои средства, ведь его условная стоимость держится на общем согласии держателей.

В то же время Шевчишин отмечает, что биткоин имеет немало недостатков по сравнению с более новаторскими криптовалютами. В частности, биткоин характеризуется высокой комиссией, которая может достигать 20–50 долларов, причем операции иногда выполняются в течение часа. Криптовалюты, работающие на базе смартконтрактов, осуществляют транзакции мгновенно, а комиссия за них может составлять лишь 0,01 доллара. Однако биткоин остается криптовалютой номер один благодаря своей узнаваемости и феноменальной капитализации.