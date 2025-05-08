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Биткойн снова штурмует рекорды: цена превысила 100 тысяч долларов

Четверг 08 мая 2025 20:27
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Биткойн снова штурмует рекорды: цена превысила 100 тысяч долларов Фото: Bitcoin снова преодолел отметку в 100 000 долларов
Автор: Ірина Гайдук

Bitcoin впервые за несколько месяцев преодолел отметку в 100 000 долларов, показав рост более чем на 3 % за один день. Такое резкое повышение курса свидетельствует об оживлении спроса на ведущий цифровой актив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным платформы CoinDesk, по состоянию на 20:03 стоимость Bitcoin составляла 101 223 доллара за единицу цифровой валюты. Такая высокая цена на ведущую криптовалюту мира была еще в январе.

Капитализации криптовалюты составляла более 2 триллионов долларов.

По информации Bloomberg, Bitcoin поднялся в четверг на 3,4%, как и большинство других ведущих токенов. Последний раз биткойн устанавливал рекорд - около 109 000 долларов - 20 января, в день инаугурации Трампа на второй срок.

В целом Bitcoin впервые с февраля превысил предел в 100 000 долларов.

С чем связывают рост Bitcoin

Издание пишет, что рост криптовалюты происходит на фоне ожиданий ослабления торгового напряжения после объявления президентом США Дональдом Трампом о соглашении с Великобританией.

По предварительным данным, Великобритания ускорит прохождение американских товаров через таможню и уменьшит барьеры для аграрного, химического, энергетического и промышленного экспорта США. И хотя Трамп заявил, что полные детали соглашения еще будут согласованы в течение следующих недель, его утверждение уже сейчас способствовало восстановлению оптимизма среди инвесторов.

Ситуация на рынке криптовалют

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа Bitcoin обновил исторический максимум, поднявшись с 68 тысяч долларов 5 ноября до более чем 90 тысяч долларов 13 ноября.

Психологическую отметку в 100 тысяч долларов Bitcoin пересек уже в декабре. Все это произошло благодаря предвыборным обещаниям Трампа сделать США мировым лидером в области криптоактивов и начать хранить Bitcoin-резервы.

В начале марта президент США Дональд Трамп поручил создать стратегический резерв криптовалют, в который войдут токены XRP, SOL и ADA.

Тем временем Северная Корея стала третьей страной в мире по количеству Bitcoin из-за хакеров.

Подробнее о развитии рынка криптовалют в Украине, - читайте в статье РБК-Украина.

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