Bitcoin взлетел до более 109 тысяч долларов: что стало причиной исторического скачка
Bitcoin установил новый рекорд, преодолев отметку в 109 400 долларов. Такой скачок связывают с ростом интереса инвесторов и положительными изменениями в регулировании крипторынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance и CoinDesk.
Согласно индексу CoinDesk Bitcoin Index достиг отметки в 109 486 долларов. Согласно данным, BTC вырос более чем на 46% с апрельского минимума, который тогда вызвала глобальная торговая война начатая пошлинами американским президентом Дональдом Трампом.
В чем причина роста Bitcoin
Новый исторический максимум был достигнут после того, как в мае спотовые биржевые фонды, торгующие Bitcoin (ETF), поглотили 3,6 млрд долларов чистого притока, что свидетельствует об оживлении интереса инвесторов к Bitcoin.
Множество казначейских компаний, специализирующихся на Bitcoin, включая Michael Saylor's Strategy и новосозданную фирму Twenty One Capital, присоединились к ажиотажу, что помогло поднять BTC до нового рекорда.
Положительные регуляторные изменения в США еще больше поддержали рынок, придав легитимности цифровым активам как классу активов для инвесторов. Аналитики предполагают, что нынешнее ралли является более устойчивым, чем предыдущие, ссылаясь на благоприятные финансовые условия и отсутствие спекулятивного ажиотажа, который наблюдался во время предыдущих пиков, что свидетельствует о более прочном фундаменте.
Напомним, что ранее в этом месяце Bitcoin впервые за несколько месяцев преодолел отметку в 100 000 долларов, показав рост более чем на 3 % за один день.
Ситуация на рынке криптовалют
Напомним, что Bitcoin обновил исторический максимум сразу после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Тогда монета поднялась с 68 тысяч долларов до более чем 90 тысяч долларов 13 ноября.
Отметку в 100 тысяч долларов Bitcoin пересек уже в декабре. Это произошло благодаря предвыборным обещаниям Трампа сделать США мировым лидером в области криптоактивов и начать хранить Bitcoin-резервы.
В начале марта Трамп даже поручил создать стратегический резерв криптовалют.
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