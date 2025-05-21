Bitcoin взлетел до более 109 тысяч долларов: что стало причиной исторического скачка

Bitcoin установил новый рекорд, преодолев отметку в 109 400 долларов. Такой скачок связывают с ростом интереса инвесторов и положительными изменениями в регулировании крипторынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance и CoinDesk .

Согласно индексу CoinDesk Bitcoin Index достиг отметки в 109 486 долларов. Согласно данным, BTC вырос более чем на 46% с апрельского минимума, который тогда вызвала глобальная торговая война начатая пошлинами американским президентом Дональдом Трампом.

В чем причина роста Bitcoin

Новый исторический максимум был достигнут после того, как в мае спотовые биржевые фонды, торгующие Bitcoin (ETF), поглотили 3,6 млрд долларов чистого притока, что свидетельствует об оживлении интереса инвесторов к Bitcoin.

Множество казначейских компаний, специализирующихся на Bitcoin, включая Michael Saylor's Strategy и новосозданную фирму Twenty One Capital, присоединились к ажиотажу, что помогло поднять BTC до нового рекорда.

Положительные регуляторные изменения в США еще больше поддержали рынок, придав легитимности цифровым активам как классу активов для инвесторов. Аналитики предполагают, что нынешнее ралли является более устойчивым, чем предыдущие, ссылаясь на благоприятные финансовые условия и отсутствие спекулятивного ажиотажа, который наблюдался во время предыдущих пиков, что свидетельствует о более прочном фундаменте.