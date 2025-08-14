ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Bitcoin установил очередной исторический рекорд - более 123 тысяч долларов

Четверг 14 августа 2025 04:13
UA EN RU
Bitcoin установил очередной исторический рекорд - более 123 тысяч долларов Фото: криптовалюта Bitcoin продолжает бить рекорды стоимости на криптобиржах (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В среду, 13 августа, криптовалюта Bitcoin превысила отметку 123 500 долларов и превысила предыдущий исторический максимум в 123,2 тысячи долларов, зафиксированный 14 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на криптобиржи и издание Bloomberg.

Отмечается, что рекорд был установлен вскоре после того, как индекс S&P 500 закрылся на собственном историческом максимуме второй день подряд, продолжив летний рост, который неоднократно выводил бенчмарк на новые вершины.

По данным криптобиржи Binance, по состоянию на 04:20, стоимость Bitcoin составляла 123,866,41 доллара за штуку.

Bitcoin установил очередной исторический рекорд - более 123 тысяч долларов

Bitcoin стабильно дорожал в течение последнего года благодаря благоприятному законодательному климату в Вашингтоне, после прихода к власти президента Дональда Трампа.

Как отмечает Bloomberg, публичные компании, во главе со Strategy Майкла Сейлора, повысили спрос, следуя все более популярной корпоративной тактике накопления оригинальной криптовалюты. Эта стратегия недавно распространилась и на меньших конкурентов, таких как Ether, что привело к общему росту на рынке цифровых активов.

Напомним, в июле Bitcoin установил ряд рекордов подорожания за короткий промежуток времени.

Так, 13 июля стоимость этой криптовалюты достигла 119 тысяч долларов.

Уже 14 июля стоимость криптовалюты достигла 120 тысяч долларов.

В мае Bitcoin установил новый рекорд того периода - 109 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия