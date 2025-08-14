ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Bitcoin встановив черговий історичний рекорд - понад 123 тисячі доларів

Четвер 14 серпня 2025 04:13
UA EN RU
Bitcoin встановив черговий історичний рекорд - понад 123 тисячі доларів Фото: криптовалюта Bitcoin продовжує бити рекорди вартості на криптобіржах (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У середу, 13 серпня, криптовалюта Bitcoin перевищила позначку 123 500 доларів і перевищила попередній історичний максимум у 123,2 тисячі доларів, зафіксований 14 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на криптобіржі та видання Bloomberg.

Зазначається, що рекорд було встановлено невдовзі після того, як індекс S&P 500 закрився на власному історичному максимумі другий день поспіль, продовживши літнє зростання, яке неодноразово виводило бенчмарк на нові вершини.

За даними криптобіржі Binance, станом на 04:20, вартість Bitcoin становила 123,866,41 долари за штуку.

Bitcoin встановив черговий історичний рекорд - понад 123 тисячі доларів

Bitcoin стабільно дорожчав впродовж останнього року завдяки сприятливому законодавчому клімату у Вашингтоні, після приходу до влади президента Дональда Трампа.

Як зазначає Bloomberg, публічні компанії, на чолі зі Strategy Майкла Сейлора, підвищили попит, наслідуючи дедалі популярнішу корпоративну тактику накопичення оригінальної криптовалюти. Ця стратегія нещодавно поширилася й на менших конкурентів, таких як Ether, що призвело до загального зростання на ринку цифрових активів.

Нагадаємо, у липні Bitcoin встановив низку рекордів подорожчання за короткий проміжок часу.

Так, 13 липня вартість цієї криптовалюти сягнула 119 тисяч доларів.

Вже 14 липня вартість криптовалюти сягнула 120 тисяч доларів.

У травні Bitcoin встановив новий рекорд того періоду - 109 тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біткоін
Новини
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія