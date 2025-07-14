Bitcoin установил новый исторический рекорд - 120 тысяч долларов

Криптовалюта Bitcoin меньше чем за сутки подорожала еще на 1000 долларов и установила новый исторический рекорд стоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на криптобиржи.

В то же время, согласно данным криптобиржи Investing.com, по состоянию на 07:00 по Киевскому времени, курс Bitcoin составляет 120,750 тысяч долларов.

Так, по данным сайта Binance , стоимость Bitcoin в данный момент составляет 119,921 тысяч долларов США.

Исторические рекорды Bitcoin

За последние несколько недель Bitcoin устанавливает рекорды подорожания.

Так, вчера в воскресенье, 13 июля, стоимость этой криптовалюты достигла 119 тысяч долларов, но позже знизилася до 118,882 доллара.

Предыдущая рекордная стоимость Bitcoin на биржах была зафиксирована 11 июля.

В мае стоимость Bitcoin достигла нового рекордного показателя - 109 тысяч долларов.

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