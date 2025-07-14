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Биткоин установил новый исторический рекорд стоимости

Понедельник 14 июля 2025 01:00
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Биткоин установил новый исторический рекорд стоимости Фото: криптовалюта Bitcoin продолжает ставить исторические рекорды (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Криптовалюта Bitcoin установила очередной исторический рекорд - ее стоимость достигла 119 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CoinDesk.

Днем в воскресенье, 13 июля, цена Bitcoin установила новый исторический максимум в 119 308 долларов.

В то же время, уже через два часа после рекордного показателя, стоимость криптовалюты снизилась до 118 882 долларов, поднявшись на 1,38% выше за последние 24 часа.

Биткоин установил новый исторический рекорд стоимостиНовый рекорд мог стать результатом заявления президента Дональда Трампа о намерениях США ввести 30% пошлины на импорт из стран ЕС и Мексики.

Рекордные подорожания Bitcoin

Напомним, предыдущий рекорд криптовалюта Bitcoin установила в пятницу, 11 июля.

В мае курс Bitcoin на бирже достиг нового рекордного уровня, превысив 109 тысяч долларов. Скачок произошел благодаря существенному притоку средств в спотовые биржевые фонды, привлекшие за месяц 3,6 млрд долларов чистого капитала.

Незадолго перед этим криптовалюта впервые за несколько месяцев преодолела психологический рубеж в 100 тысяч долларов, продемонстрировав суточный рост более чем на 3%.

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Биткоин
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