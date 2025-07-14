Биткоин установил новый исторический рекорд стоимости

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CoinDesk .

Днем в воскресенье, 13 июля, цена Bitcoin установила новый исторический максимум в 119 308 долларов.

В то же время, уже через два часа после рекордного показателя, стоимость криптовалюты снизилась до 118 882 долларов, поднявшись на 1,38% выше за последние 24 часа.

Новый рекорд мог стать результатом заявления президента Дональда Трампа о намерениях США ввести 30% пошлины на импорт из стран ЕС и Мексики.