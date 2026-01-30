ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Золото и серебро пошли "на дно" после исторических рекордов: что происходит на рынках

Пятница 30 января 2026 17:47
UA EN RU
Золото и серебро пошли "на дно" после исторических рекордов: что происходит на рынках Фото: только вчера стоимость золота была рекордной (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Цены на золото, серебро и медь в пятницу, 30 января, упали после достижения рекордных максимумов на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что это происходит из-за того, что инвесторы начали фиксировать прибыли, поскольку надежды на агрессивное снижение процентных ставок в США начали исчезать, а доллар стабилизировался.

Сегодня президент США Дональд Трамп выдвинул Кевина Варша на должность председателя Федеральной резервной системы США. Индекс доллара, который измеряет стоимость американской валюты относительно других валют, укрепился на фоне ожиданий относительно этого назначения.

Укрепление американской валюты

Повышение курса американской валюты делает металлы, цена которых устанавливается в долларах, более дорогими для держателей других валют, что может негативно сказаться на спросе. Эта зависимость используется фондами, которые торгуют на основе сигналов покупки и продажи, полученных с помощью числовых моделей.

В результате золото подешевело на 4,7% до 5143,40 долларов за унцию, а серебро потеряло 11% и упало до 103,40 долларов. Это произошло после того, как они вчера достигли рекордных значений в 5594,80 долларов и 121,60 долларов за унцию соответственно.

"Драгоценные металлы открыли для себя гравитацию. Это жестоко, но спекулянтам напомнили, что это двусторонние рынки", - сказал независимый аналитик Росс Норман.

Медь тоже падает в цене

Медь, которая в четверг достигла рекордного уровня 14 527,50 долларов за метрическую тонну, подешевела на 1,1% до 13 465 долларов.

"Цены, вероятно, будут оставаться высокими и нестабильными, поскольку средства продолжают поступать на этот относительно небольшой и сейчас очень переполненный рынок", - считает аналитик Macquarie Элис Фокс.

Трейдеры ожидают дальнейшего падения цен на медь, алюминий и другие промышленные металлы, котирующиеся на биржах, в преддверии празднования китайского Нового года 16 февраля. Китай, который является крупнейшим потребителем металлов, закроется на неделю.

Напомним, еще 28 января цена на золото была на уровне более 5200 долларов за унцию. Рост продолжался на фоне ослабления доллара США и оттока инвесторов из суверенных облигаций и валют, поскольку они сейчас больше вкладываются в драгоценные металлы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве