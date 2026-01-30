Золото и серебро пошли "на дно" после исторических рекордов: что происходит на рынках

Цены на золото, серебро и медь в пятницу, 30 января, упали после достижения рекордных максимумов на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство пишет, что это происходит из-за того, что инвесторы начали фиксировать прибыли, поскольку надежды на агрессивное снижение процентных ставок в США начали исчезать, а доллар стабилизировался.

Сегодня президент США Дональд Трамп выдвинул Кевина Варша на должность председателя Федеральной резервной системы США. Индекс доллара, который измеряет стоимость американской валюты относительно других валют, укрепился на фоне ожиданий относительно этого назначения.

Укрепление американской валюты

Повышение курса американской валюты делает металлы, цена которых устанавливается в долларах, более дорогими для держателей других валют, что может негативно сказаться на спросе. Эта зависимость используется фондами, которые торгуют на основе сигналов покупки и продажи, полученных с помощью числовых моделей.

В результате золото подешевело на 4,7% до 5143,40 долларов за унцию, а серебро потеряло 11% и упало до 103,40 долларов. Это произошло после того, как они вчера достигли рекордных значений в 5594,80 долларов и 121,60 долларов за унцию соответственно.

"Драгоценные металлы открыли для себя гравитацию. Это жестоко, но спекулянтам напомнили, что это двусторонние рынки", - сказал независимый аналитик Росс Норман.

Медь тоже падает в цене

Медь, которая в четверг достигла рекордного уровня 14 527,50 долларов за метрическую тонну, подешевела на 1,1% до 13 465 долларов.

"Цены, вероятно, будут оставаться высокими и нестабильными, поскольку средства продолжают поступать на этот относительно небольшой и сейчас очень переполненный рынок", - считает аналитик Macquarie Элис Фокс.

Трейдеры ожидают дальнейшего падения цен на медь, алюминий и другие промышленные металлы, котирующиеся на биржах, в преддверии празднования китайского Нового года 16 февраля. Китай, который является крупнейшим потребителем металлов, закроется на неделю.