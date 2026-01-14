Впервые с ноября с 2025 года: курс Bitcoin превысил 95 000 долларов

Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с ноября 2025 года пошла стремительно вверх. Цена за монету превысила 95 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные платформы Binance .

Также отметим, что на графике можно посмотреть самую низкую цену за Bitcoin, которая была недавно. Так, примерно в середине ноября 2025 года цена составила 80 600 долларов США.

По состоянию на 5:45 утра, стоимость крипты BTC составила более 95 549 долларов США за одну единицу монеты. На графике ниже можно заметить, что за последние произошел резкий скачок вверх.

Корректировка цен на крипту

Напомним, 1 декабря 2025 года криптоиндустрия продолжала иметь потери. Рынок начал месяц с сильных обвалов - упала цена на Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты.

По словам аналиков, причиной стал общий рост "risk-off" настроений на финансовых рынках. В частности, инвесторы массово выходили из волатильных активов и выбирали более безопасные инструменты.

Кроме того, отсутствие так называемых "dip-сборщиков" (инвесторов, которые скупают активы после падения) и слабые притоки в криптофонды усилили давление на рынок.

Однако по состоянию на 5 января, цена на BTC превысила 93 тысячи долларов. По данным Bloomberg, рынок крипты отреагировал таким образом на операцию США у Венесуеле по аресту Николаса Мадуро.