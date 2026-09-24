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Прорыв от Neuralink: сигналы мозга впервые превратили в голос

17:21 24.09.2026 Чт
3 мин
aimg Ольга Завада
Прорыв от Neuralink: сигналы мозга впервые превратили в голос Neuralink готовит массовое внедрение чипов для возобновления речи (скриншот:Neuralink)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Neuralink превратила сигналы мозга в голос - пациент с боковым амиотрофическим склерозом снова смог говорить благодаря ИИ. Во время испытаний VOICE он произнес "Я тебя люблю" голосом, воспроизведенным по старым записям.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на Neuralink.

Вместо виртуальной клавиатуры – быстрый прямой язык

Главное отличие новой программы VOICE от предыдущего исследования PRIME состоит в том, где именно Neuralink считывает сигналы мозга и как использует их для возобновления речи.

Ключевые особенности

Прямое декодирование: имплант размещается непосредственно в моторной коре речи, минуя этап ввода текста на виртуальной клавиатуре.

Синтез родного голоса: искусственный интеллект распознает сформированные мыслями нейронные волны и воспроизводит их в виде звука, воспроизводя оригинальный тембр пациента на основе его архивных записей.

Амбициозные цели: если академические системы (например, разработка UCSF под руководством Эдварда Чанга) достигают скорости до 18 слов в минуту, то Neuralink целится в 140 слов в минуту. Это максимально близко к естественному темпу разговора.

Особый статус от FDA и первые отзывы

Программа VOICE уже получила от FDA статус "прорывного устройства" (Breakthrough Device Designation) –-это ускоряет нормативную проверку, хотя пока не является полным одобрением для массового рынка.

Текущее состояние проекта

Участники: в мире установлено более 20 имплантов Neuralink, два из которых - непосредственно в рамках исследования VOICE.

Целевая аудитория: к испытаниям привлекают пациентов с БАС, первичным латеральным склерозом, последствиями инсульта и травмами спинного мозга.

Отзывы пациентов: Кеннет Шокли, бывший медик, живущий с БАС и ставший одним из первых участников испытаний, публично отметил, что благодаря чипу наконец-то получил возможность "сопротивляться болезни и вернуть контроль над собственной жизнью".

Читайте больше: Искусственный человеческий мозг живет уже 7 лет: как это удалось ученым

Гонтитва нейротехнологий: инвазивные чипы против сосудистых стентов

Заметим, что Neuralink - не единственный игрок в сфере разработки мозговых интерфейсов (BCI). Стартап Илона Маска отличается тем, что компания выбирает более инвазивный и производительный подход.

Сравнение с другими разработками

Synchron использует устройство Stentrode, которое имплантируется через кровеносные сосуды без вскрытия черепа. Это безопаснее, однако ограничивает функционал преимущественно простыми выборами и командами (кликами).

Precision Neuroscience применяет тонкую пленку с электродами, размещаемую на поверхности коры головного мозга.

Подход Neuralink: прямая имплантация микроэлектродов в ткани мозга, обеспечивающая наивысшую точность распознавания сложных сигналов, необходимых для полноценной речи.

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