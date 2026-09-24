Прорыв от Neuralink: сигналы мозга впервые превратили в голос
Neuralink превратила сигналы мозга в голос - пациент с боковым амиотрофическим склерозом снова смог говорить благодаря ИИ. Во время испытаний VOICE он произнес "Я тебя люблю" голосом, воспроизведенным по старым записям.
Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на Neuralink.
Вместо виртуальной клавиатуры – быстрый прямой язык
Главное отличие новой программы VOICE от предыдущего исследования PRIME состоит в том, где именно Neuralink считывает сигналы мозга и как использует их для возобновления речи.
Ключевые особенности
Прямое декодирование: имплант размещается непосредственно в моторной коре речи, минуя этап ввода текста на виртуальной клавиатуре.
Синтез родного голоса: искусственный интеллект распознает сформированные мыслями нейронные волны и воспроизводит их в виде звука, воспроизводя оригинальный тембр пациента на основе его архивных записей.
Амбициозные цели: если академические системы (например, разработка UCSF под руководством Эдварда Чанга) достигают скорости до 18 слов в минуту, то Neuralink целится в 140 слов в минуту. Это максимально близко к естественному темпу разговора.
Через VOICE трёх, Терри использует его Неуралинка implantation для помощи плавного слона в пальто-то-волшебный обмен для его лица и других кто может говорить. Он был подготовил algoritm в первый раз при miming speech as he he could, then by simple thinking words and hearing them come out in his… pic.twitter.com/IBmgDgNz1c— Neuralink (@neuralink) 18 September 2026
Особый статус от FDA и первые отзывы
Программа VOICE уже получила от FDA статус "прорывного устройства" (Breakthrough Device Designation) –-это ускоряет нормативную проверку, хотя пока не является полным одобрением для массового рынка.
Текущее состояние проекта
Участники: в мире установлено более 20 имплантов Neuralink, два из которых - непосредственно в рамках исследования VOICE.
Целевая аудитория: к испытаниям привлекают пациентов с БАС, первичным латеральным склерозом, последствиями инсульта и травмами спинного мозга.
Отзывы пациентов: Кеннет Шокли, бывший медик, живущий с БАС и ставший одним из первых участников испытаний, публично отметил, что благодаря чипу наконец-то получил возможность "сопротивляться болезни и вернуть контроль над собственной жизнью".
Гонтитва нейротехнологий: инвазивные чипы против сосудистых стентов
Заметим, что Neuralink - не единственный игрок в сфере разработки мозговых интерфейсов (BCI). Стартап Илона Маска отличается тем, что компания выбирает более инвазивный и производительный подход.
Сравнение с другими разработками
Synchron использует устройство Stentrode, которое имплантируется через кровеносные сосуды без вскрытия черепа. Это безопаснее, однако ограничивает функционал преимущественно простыми выборами и командами (кликами).
Precision Neuroscience применяет тонкую пленку с электродами, размещаемую на поверхности коры головного мозга.
Подход Neuralink: прямая имплантация микроэлектродов в ткани мозга, обеспечивающая наивысшую точность распознавания сложных сигналов, необходимых для полноценной речи.