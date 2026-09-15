Игра с жизнями людей: ученые массово увольняются из Google и OpenAI из-за угрозы ИИ

Эксисследователь Google DeepMind Билал Чугтаи предупредил, что у человечества все меньше времени, чтобы предотвратить катастрофические последствия развития ИИ. Он стал очередным специалистом, который покинул компанию из-за беспокойства, в каком направлении развивается искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Чугтаи в X .

Волна беспокойств среди разработчиков ИИ

Заявление Чугтаи дополнило ряд подобных предупреждений от других ведущих специалистов отрасли, указывающих на неконтролируемое развитие возможностей суперинтеллекта.

Что происходило раньше?

Освобождение от Anthropic и OpenAI. В этом месяце разработчик Джейкоб Коксон покинул свой пост, обвинив обоих бывших работодателей в "игре с человеческими жизнями" из-за агрессивной гонки в создании суперинтеллекта.

Эссе Дарио Амодеи. В конце недели исполнительный директор Anthropic обнародовал пространный материал, где призвал сообщество замедлить разработку самых сложных систем во избежание потери контроля над ними.

Поддержка лидеров индустрии. Призыв Амодеи к осмотрительности в редком проявлении солидарности публично поддержали руководитель OpenAI Сэм Альтман и глава SpaceX AI Илон Маск.

"Я оптимистично настроен по возможности безопасного управления ИИ. Чтобы это сделать, нам нужно координироваться, чтобы избежать этой маниакальной гонки между компаниями, разрабатывающими ИИ", - пишет Чугтаи.

"Нам нужно регулировать темп разработки ИИ до скорости, с которой общество может справиться. Нам нужно гораздо больше прозрачности в разработке ИИ, чтобы убедиться, что разрабатывающие ИИ компании не накладывают на нас всех неприемлемый уровень риска", - добавляет он.

Я был недавно ресифицирован от Google DeepMind, где я работал на AGI здравоохранении и подготовке исследований. При Google, я witnessed AI развития первой руки. I too am extremely concerned by default trajectory of this technology. И earnestly believe that AI has потенциально to kill us… — bilal (@bilalchughtai_) September 14, 2026

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Поиск решений и безопасная навигация

Несмотря на серьезность оговорок, Билал Чугтаи сохраняет оптимизм по поводу возможности безопасного направления технологий в будущем.

Согласно обновленным данным его профиля в LinkedIn, после увольнения из Google DeepMind он присоединился к неприбыльной организации BlueDot Impact.

В новой должности Чугтаи сосредоточится на обучении специалистов из разных отраслей методов обеспечения безопасности и контроля искусственного интеллекта.