ua en ru
Сб, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Ошибочно считали неандертальцем: ученые показали 3D-модель самого древнего Homo sapiens

19:12 26.09.2026 Сб
3 мин
aimg Ольга Завада
Ошибочно считали неандертальцем: ученые показали 3D-модель самого древнего Homo sapiens Ученые восстановили лицо древнейшего Homo sapiens с помощью 3D-технологий (модель: Moraes et al., Heritage (2026)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ученые создали 3D-реконструкцию человека, жившего в Африке около 315 тысяч лет назад. Для этого исследователи использовали цифровые сканы костных остатков из достопримечательности Джебель-Ирхуд в Марокко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном научном вестнике Heritage.

От ошибки с неандертальцем до древнейшего Homo sapiens

Ископаемый череп, получивший название Ирхуд 1, впервые нашли шахтеры в Марокко еще в 1961 году. Первоначально антропологи ошибочно классифицировали его как африканского неандертальца в возрасте около 40 тысяч лет.

Однако масштабный анализ 2017 коренным образом изменил представление об эволюции.

Ученые доказали, что найденные в Джебель-Ирхуд останки принадлежат Homo sapiens, жившие более 300 тысяч лет назад. Это делает их самыми древними найденными представителями современного человека.

Исследование показало интересную особенность: строение лица и зубы этих древних людей почти не отличались от современных людей, однако мозговая часть черепа оставалась вытянутой, как у древних гоминид.

Виртуальная реконструкция: что удалось выяснить

Чтобы воспроизвести внешность, ученые создали составную 3D-модель черепа, объединив элементы нескольких найденных индивидов:

  • Основную часть лица и черепной свод взяли от образца Ирхуд 1.
  • Нижнюю челюсть позаимствовали из остатков Ирхуда 11.
  • Отдельные зубы были дополнены из образцов под номерами 10, 21 и 22.

Объем мозговой камеры полученного черепа составил 1230 кубических сантиметров – он соответствует норме современного взрослого мужчины. После этого модель виртуально сочеталась с цифровым лицом современного человека, что позволило правильно распределить толщину мягких тканей.

Читайте больше: Редактирование ДНК без ошибок: ИИ нашел слабое место генной инженерии

Как выглядел наш старый предок?

Исследователи подготовили два варианта изображения. Первый - в серых тонах и без волос, что дает максимально объективное представление о чертах лица без художественных предположений.

Ошибочно считали неандертальцем: ученые показали 3D-модель самого древнего Homo sapiensКак, вероятно, выглядели гоминины из Джебель-Ирхуда без пигментации кожи и волос (источник изображения: Moraes et al., Heritage (2026)

Второй вариант выполнен в цвете с добавлением гипотетических деталей - пигментации кожи, цвета глаз и волос на лице.

Ошибочно считали неандертальцем: ученые показали 3D-модель самого древнего Homo sapiens

Мозг гоминид из Джебель-Ирхуда имел размеры, примерно аналогичные с мозгом современного взрослого человека (источник изображения: Moraes et al., Heritage (2026)

Исследователи подчеркивают, что модель построена из элементов разных индивидов, а маркеры толщины мягких тканей взяты у современных людей, поскольку органические ткани древних гоминид не сохранились.

В то же время ученые отмечают, что на сегодняшний день эта реконструкция является самым точным приближением к тому, как выглядели первые Homo sapiens на нашей планете.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые
Новости
Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ
Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность