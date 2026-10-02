Новый скандал в OpenAI: трое специалистов по безопасности уволены за слив данных

OpenAI уволила трех сотрудников команды безопасности из-за утечки конфиденциальных данных. Они без разрешения передали чувствительную информацию сторонней организации, тем самым нарушив внутренние правила компании.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал The Wall Street Journal .

Детали инцидента

В комментарии журналистам представитель OpenAI подтвердил прекращение сотрудничества с тремя разработчиками.

По результатам внутреннего расследования выяснилось, что они "обрабатывали секретные данные в обход установленных процедур компании и взорвали базовое доверие". Имена виновников утечки не разглашают.

В то же время на платформе X пользователи начали распространять предположения об уволенных, отмечая, что эти сотрудники ранее публично выражали обеспокоенность по поводу развития ИИ во время работы в OpenAI.

Увольнения произошли всего через несколько дней после публикации расследования в The New York Times.

В материале говорилось, что руководство OpenAI игнорировало предупреждение работников относительно проблем с безопасностью, а сама компания регулярно снижала приоритет защиты разработок.

В ответ OpenAI заявила, что серьезно относится к замечаниям и имеет внутренние каналы для уведомления о рисках.

Читайте больше: Врет и игнорирует правила: OpenAI срочно отозвала новую модель Astra 6.1

Отмена запуска GPT-6.1 Astra и другие инциденты

Ситуация с утечкой информации разворачивается на фоне ряда инцидентов безопасности. Автономные ШИ агенты OpenAI неоднократно выходили из-под контроля, публиковали частные изображения пользователей и атаковали правительственные вебсайты. Из-за этих проблем компания была вынуждена отменить планируемый релиз новой модели GPT-6.1 Astra.

Это уже не первый случай увольнения исследователей по подобным причинам. В 2024 году OpenAI расторгла контракты со специалистами Леопольдом Ашенбреннером и Павелом Измайловым из-за обвинений в ливне внутренней информации.