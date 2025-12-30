Binance запрещает украинцам выводить деньги на карты: что известно

Крупнейшая криптобиржа мира Binance с 29 декабря 2025 года приостановила прямой вывод средств на банковские карты для пользователей из Украины. Ограничения касаются операций с VISA и MasterCard, а также автоматических покупок криптовалюты.

РБК-Украина рассказывает, почему введены эти изменения и как теперь выводить деньги через P2P-платформу.

Что перестало работать

С 29 декабря на платформе было приостановлено сразу несколько ключевых функций. В частности, пользователи больше не могут выводить средства напрямую на банковские карты VISA и MasterCard - эта возможность отключена до отдельного уведомления.

Кроме того, прекращено выполнение автоматических регулярных покупок криптовалюты (Recurring Buy). Также были отменены все ранее размещенные лимитные ордера на покупку активов за фиатные средства.

Какие функции остаются доступными

При этом возможность пополнения счета на платформе в целом сохранена. Пользователям по-прежнему доступны:

пополнение и покупка криптовалюты с карт VISA и MasterCard (только входящие транзакции)

депозиты через Apple Pay и Google Pay

SWIFT-переводы - как для ввода, так и для вывода средств.

Ситуация с Zen.com

Платежный сервис Zen.com, который часто используется для операций с евро (EUR), польским злотым (PLN) и другими валютами, формально остается в списке доступных методов. Однако, согласно сообщению платформы, его полноценная работа для депозитов и вывода средств ожидается только с 6 января 2026 года.

Пользователям, которым необходимо срочно вывести средства, придется воспользоваться SWIFT-переводами или альтернативными вариантами, такими как P2P-торговля (если она доступна в их регионе), поскольку прямой вывод на карту заблокирован.