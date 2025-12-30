ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Binance запрещает украинцам выводить деньги на карты: что известно

Вторник 30 декабря 2025 11:25
UA EN RU
Binance запрещает украинцам выводить деньги на карты: что известно Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance разослала пользователям в Украине важное предупреждение (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Крупнейшая криптобиржа мира Binance с 29 декабря 2025 года приостановила прямой вывод средств на банковские карты для пользователей из Украины. Ограничения касаются операций с VISA и MasterCard, а также автоматических покупок криптовалюты.

РБК-Украина рассказывает, почему введены эти изменения и как теперь выводить деньги через P2P-платформу.

Что перестало работать

С 29 декабря на платформе было приостановлено сразу несколько ключевых функций. В частности, пользователи больше не могут выводить средства напрямую на банковские карты VISA и MasterCard - эта возможность отключена до отдельного уведомления.

Кроме того, прекращено выполнение автоматических регулярных покупок криптовалюты (Recurring Buy). Также были отменены все ранее размещенные лимитные ордера на покупку активов за фиатные средства.

Какие функции остаются доступными

При этом возможность пополнения счета на платформе в целом сохранена. Пользователям по-прежнему доступны:

  • пополнение и покупка криптовалюты с карт VISA и MasterCard (только входящие транзакции)
  • депозиты через Apple Pay и Google Pay
  • SWIFT-переводы - как для ввода, так и для вывода средств.

Ситуация с Zen.com

Платежный сервис Zen.com, который часто используется для операций с евро (EUR), польским злотым (PLN) и другими валютами, формально остается в списке доступных методов. Однако, согласно сообщению платформы, его полноценная работа для депозитов и вывода средств ожидается только с 6 января 2026 года.

Пользователям, которым необходимо срочно вывести средства, придется воспользоваться SWIFT-переводами или альтернативными вариантами, такими как P2P-торговля (если она доступна в их регионе), поскольку прямой вывод на карту заблокирован.

Напомним, что украинцев предупредили о мошеннических схемах с "легкими деньгами" на спортивных ставках.

Также мы писали о том, во что украинцы инвестировали в 2025 году и как работает рынок доходной недвижимости.

Кроме того, у нас есть материал о том, какие инвестиции могут быть выгоднее для украинцев во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Криптоиндустрия
Новости
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну