Доллары, недвижимость или крипта? Во что выгоднее инвестировать украинцам во время войны

Даже во время войны украинцы могут инвестировать часть средств, оставшихся после расходов на содержание семьи и донатов на ВСУ, в инструменты пассивного дохода. Их немало. И они показали разную доходность в 2023 году.

Об этом говорится в материале РБК-Украина « Доход во время войны: на чем и сколько могут зарабатывать украинцы ».

Сколько можно было заработать в 2023 году

Если говорить о популярности разных инвестиционных инструментов среди украинцев, то в тройке лидеров – наличная валюта, инвестиции в недвижимость и депозиты в банках.

Наличная валюта

Что касается инвестиций в наличную валюту, то по результатам года они были убыточными.

"Если люди, например, год назад покупали наличные доллары по курсу, близкому к 42 гривен за доллар, то к концу 2023 года гривна укрепилась до 38 за доллар. А если еще и посчитать инфляцию, то эти инвестиции были убыточными", - подсчитывает основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Валютные депозиты в банках

Значительная часть валютных депозитов в банках в прошлом году открывалась для покупки таким образом безналичной валюты. Как правило, ставки по таким депозитам приближались к нулю.

"Даже при условии, если клиент открыл банковский депозит в валюте под 2,5% годовых, что было едва ли не самой большой ставкой на рынке, то такая доходность не превысила инфляцию. Даже с учетом роста курса доллара (+2,8% на 22 декабря)", – аргументирует низкую доходность инвестиций в валюту финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Гривневые депозиты в банках

В конце 2022 года депозит в гривне на 12 месяцев можно было открыть по ставке до 17-19% годовых. Даже с учетом налогов такая доходность (13% - 15,3%) оказалась выше инфляции (5,1% в годовом исчислении по итогам ноября 2023 года). Такой результат был совсем неочевидным еще год назад, ведь в большинстве прогнозов закладывались более высокие темпы роста цен, констатирует Михаил Демкив.

Недвижимость

Официальные показатели свидетельствуют о росте цен на вторичном рынке недвижимости в течение года на 12%. Но на самом деле речь идет о ценах предложений, а не реальных сделок. Так что можно утверждать, что недвижимость не продемонстрировала очевидной положительной ценовой динамики. Хотя, напоминает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, следует помнить, что недвижимость – это долгосрочная инвестиция.

Что касается первичного рынка недвижимости, то здесь однозначно наблюдается рост цен – на 10-30% в течение года, приводит цифры директор по инвестициям, глава офиса R&D инвесткомпании Capital Times Артем Щербина.

Цены растут как минимум из-за подорожания строительных материалов и стоимости работ. В частности, на стоимость строительных работ влияет фактор мобилизации, из-за чего на стройплощадках элементарно не хватает рабочих рук.

Криптовалюты

Неожиданно высокую и рекордную по сравнению со всеми другими инструментами инвестиций доходность в 2023 году продемонстрировали криптоактивы. Владельцы крипты за год смогли заработать от 50% до 300%. Покупка биткоина или эфириума оказалась в 2023 году самой прибыльной инвестицией.

Но тенденция может измениться практически в любой момент. Следует упомянуть, например, что предыдущий, 2022 год, закончился "криптозимой", когда владельцы криптоактивов вынуждены были фиксировать значительные убытки.

Ну и следует помнить, что операции с криптоактивами до сих пор недостаточно законодательно урегулированы, в том числе и в Украине. А значит – фактически находятся вне закона. Так что гарантировать ваши права как инвестора в криптоактивы никто не может.