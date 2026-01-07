РФ вербовала жителей ЮАР для войны против Украины через игровое приложение, - Bloomberg

Россия использовала популярное среди геймеров приложение Discord для вербовки жителей Южно-Африканской Республики (ЮАР) на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает издание, двое мужчин в возрасте около 20 лет покинули Южную Африку в июле 2024 года после общения в игровом приложении с рекрутером под ником Dash.

Южноафриканцам предложили подписать годовой контракт в российской армии возле Санкт-Петербурга. После базовой подготовки один из солдат погиб на фронте в Луганской области в октябре 2024 года, а местонахождение другого пока неизвестно.

Южноафриканцам обещали возможность получить российское гражданство и продолжить образование после службы.

По словам источников издания, такая вербовочная практика возникла на фоне больших потерь российской армии в Украине и нехватки личного состава.

Россия также вербовала граждан других африканских стран, включая Кению, Камерун и Буркина-Фасо, однако ни один из этих случаев не использовал игровые приложения для коммуникации.

Bloomberg отмечает, что вербовка Россией вызвала критику и юридические последствия. Война за иностранное государство или его поддержка является незаконной в ЮАР с 1998 года.

В конце ноября была арестована женщина с государственного радио и четырех мужчин по обвинению в вербовке, им предъявлены обвинения, а следующее слушание назначено на 10 февраля.