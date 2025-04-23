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"Хочу домой, Россия - это плохо": ВСУ взяли в плен африканца, который мечтал о Европе

Украина, Среда 23 апреля 2025 20:21
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"Хочу домой, Россия - это плохо": ВСУ взяли в плен африканца, который мечтал о Европе Фото: ВСУ взяли в плен африканца (скирн видео)
Автор: Карина Левицкая

В Донецкой области украинские бойцы взяли в плен африканского наемника в форме армии РФ. Он приехал на войну за обещаниями легких денег и пути в Европу - вместо этого оказался в окопах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 49 ОШБ Карпатская Сечь.

Как оказалось, пленный родом из Сенегала. Два года прожил в России - искал шанс вырваться на Запад. Он рассказал, что ему обещали денег, если пойдет на фронт, после чего ему якобы бы открылись все дороги в Германию.

Однако в реальности вместо блестящего города получил ночи в окопе и грязный блиндаж.

"Я хочу домой... Россия - это плохо..." - повторял пленный.

Военные, которые его задержали, говорят, что вонь от него стояла такая, что и через две недели после эвакуации блиндаж еще вонял. Как сказали сами военные никому из них не хотелось даже обижать мужчину, потому что вид его был настолько жалким.

Когда пришла украинская эвакуационная группа, он подумал, что его идут расстреливать. Но вместо этого ему оказали первую медицинскую помощь и передали на эвакуацию. Во время допроса африканец все повторял о "бум-бум-бум" на улице, о страхе перед дроном, о "19 украинцах", которым он хотел сдаться.

И в конце, смешивая все в кучу, воскликнул: "Слава Украине!".

Россия вербует африканцев

Напомним, что это не первый случай, когда россияне вербуют африканцев. Ранее стало известно, что Российская Федерация угрожает мигрантам и иностранным студентам депортацией, если они не согласятся ехать на войну против Украины.

В то же время мы писали, что Россия вербует африканцев и азиатов в попытках навязать и закрепить в чужих странах "русский мир". Подробнее о том, как это происходит, что африканцы делают на фронте, как оказываются в плену и что думают о россиянах после, можно узнать в материале РБК-Украина.

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