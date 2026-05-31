У крымского побережья в Черном море произошло землетрясение возле крымского побережья

22:45 31.05.2026 Вс
2 мин
Где был эпицентр и какая магнитуда?
aimg Сергей Козачук
У крымского побережья в Черном море произошло землетрясение возле крымского побережья Фото: землетрясение в районе побережья Крыма (Getty Images)
В Черном море вблизи крымского побережья зафиксировали подземные толчки. По классификации это землетрясение относится к еле ощутимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Детали подземных толчков

Специалисты зарегистрировали землетрясение в воскресенье, 31 мая 2026 года, в 19:08:54 по киевскому времени. Его магнитуда по шкале Рихтера составила 3,3.

Координаты источника сейсмического события:

  • широта - 44,47 с.ш.;
  • долгота - 33,25 восточной долготы.

У крымского побережья в Черном море произошло землетрясение возле крымского побережьяФото: землетрясение в районе побережья Крыма (gcsk.gov.ua)

Эпицентр землетрясения залегал в Черном море на глубине 10 километров. Расстояние от эпицентра до побережья Крымского полуострова составляло 15 километров.

Сейсмологи призывают граждан, которые почувствовали подземные толчки, оставить сообщение о своих впечатлениях на официальном сайте Главного центра специального контроля.

Это поможет специалистам точнее определить энергетические параметры явления.

Землетрясения в Украине

Напомним, это уже не первый случай сейсмической активности в регионе за последние месяцы. В частности, утром 10 февраля 2026 года у берегов Крыма произошло землетрясение, эпицентр которого залегал в море неподалеку от Керчи на глубине 14 километров, а магнитуда составляла 3,6 по шкале Рихтера.

Кроме того, 2 февраля 2026 года более мощные подземные толчки всколыхнули Азовское море. Тогда землетрясение магнитудой 4,8 балла почувствовали в Крыму и нескольких юго-восточных областях Украины.

Сейсмическую активность фиксируют и в других частях страны. Так, 17 мая 2026 года на Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6, которое по классификации отнесли к еле ощутимым колебаниям.

