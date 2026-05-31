У крымского побережья в Черном море произошло землетрясение возле крымского побережья

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Черном море вблизи крымского побережья зафиксировали подземные толчки. По классификации это землетрясение относится к еле ощутимым.

Детали подземных толчков Специалисты зарегистрировали землетрясение в воскресенье, 31 мая 2026 года, в 19:08:54 по киевскому времени. Его магнитуда по шкале Рихтера составила 3,3. Координаты источника сейсмического события: широта - 44,47 с.ш.;

долгота - 33,25 восточной долготы. Фото: землетрясение в районе побережья Крыма (gcsk.gov.ua) Эпицентр землетрясения залегал в Черном море на глубине 10 километров. Расстояние от эпицентра до побережья Крымского полуострова составляло 15 километров. Фото: землетрясение в районе побережья Крыма (gcsk.gov.ua) Сейсмологи призывают граждан, которые почувствовали подземные толчки, оставить сообщение о своих впечатлениях на официальном сайте Главного центра специального контроля. Это поможет специалистам точнее определить энергетические параметры явления.