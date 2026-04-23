Буданов назвал неожиданное последствие ударов беспилотников по нефтебазам РФ
Удары беспилотников по нефтяной инфраструктуре России бьют не только по ее кошельку - под вопрос поставлена сама репутация страны как поставщика сырья.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на 18-м Киевском Форуме безопасности руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
На вопрос, как оценить ущерб от ударов "неизвестных добрых беспилотников" - в долларах, в падении добычи или в сорванных контрактах, Буданов ответил, что именно третий пункт самый важный.
"Официальные данные от президента все слышали, я их подтверждаю. Но недовыполненные контракты - это гораздо интереснее", - сказал Буданов.
Репутационный удар останется надолго
По словам Буданова, главное - не деньги и не объемы добычи.
Главное - имидж России как государства, которое может выполнять свои обязательства.
"Россия получит имиджевый удар. Это самое важное. Нефтяная цена еще как-то балансирует, война закончится - это все равно стабилизируется. А вот имиджевый удар будет работать еще очень долго", - пояснил глава ОП.
Под вопрос ставится Россия как надежный поставщик, способный вовремя доставлять сырье покупателям. По словам Буданова, именно это будет иметь долгосрочные последствия.
Что это означает на практике
Сорванные контракты - это:
- потеря доверия со стороны стран-покупателей;
- репутационные потери, которые не компенсируются после завершения войны;
- сигнал для партнеров России искать альтернативных поставщиков.
Тем временем давление на российскую нефтяную отрасль усиливается и со стороны партнеров Украины. Как сообщало РБК-Украина, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк раскрыл детали 20-го пакета санкций ЕС. По его словам, новый пакет направлен в частности против морской отгрузки нефти и лиц, причастных к депортации украинских детей.
Напомним, ВВП России, скорее всего, сократился в первом квартале 2026 года - и даже резкий рост цен на нефть из-за конфликта США с Ираном не способен остановить рецессию из-за глубоких структурных проблем.