Буданов назвал неожиданное последствие ударов беспилотников по нефтебазам РФ

12:25 23.04.2026 Чт
Есть момент, более важный, чем потеря заработков на нефти
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)

Удары беспилотников по нефтяной инфраструктуре России бьют не только по ее кошельку - под вопрос поставлена сама репутация страны как поставщика сырья.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на 18-м Киевском Форуме безопасности руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Читайте также: РФ атаковали дроны, поражены сразу два объекта - Новокуйбышевский НПЗ и НПС "Горький"

На вопрос, как оценить ущерб от ударов "неизвестных добрых беспилотников" - в долларах, в падении добычи или в сорванных контрактах, Буданов ответил, что именно третий пункт самый важный.

"Официальные данные от президента все слышали, я их подтверждаю. Но недовыполненные контракты - это гораздо интереснее", - сказал Буданов.

Репутационный удар останется надолго

По словам Буданова, главное - не деньги и не объемы добычи.

Главное - имидж России как государства, которое может выполнять свои обязательства.

"Россия получит имиджевый удар. Это самое важное. Нефтяная цена еще как-то балансирует, война закончится - это все равно стабилизируется. А вот имиджевый удар будет работать еще очень долго", - пояснил глава ОП.

Фото: Кирилл Буданов раскрыл, что для России хуже миллиардных убытков из-за дронов (Милан Лелич, РБК-Украина)

Под вопрос ставится Россия как надежный поставщик, способный вовремя доставлять сырье покупателям. По словам Буданова, именно это будет иметь долгосрочные последствия.

Что это означает на практике

Сорванные контракты - это:

  • потеря доверия со стороны стран-покупателей;
  • репутационные потери, которые не компенсируются после завершения войны;
  • сигнал для партнеров России искать альтернативных поставщиков.

Тем временем давление на российскую нефтяную отрасль усиливается и со стороны партнеров Украины. Как сообщало РБК-Украина, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк раскрыл детали 20-го пакета санкций ЕС. По его словам, новый пакет направлен в частности против морской отгрузки нефти и лиц, причастных к депортации украинских детей.

Напомним, ВВП России, скорее всего, сократился в первом квартале 2026 года - и даже резкий рост цен на нефть из-за конфликта США с Ираном не способен остановить рецессию из-за глубоких структурных проблем.

