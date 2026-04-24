Танкеры "теневого флота" РФ обходят шведские воды, опасаясь ареста, - Bloomberg
Танкеры "теневого флота" России меняют маршруты в Балтийском море после того, как Швеция усилила проверки документов и досмотр судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Агентство пишет, что с 7 апреля 13 из 22 подсанкционных российских танкеров передумали двигаться в направлении шведских вод и выбрали альтернативный маршрут южнее датского острова Борнхольм. До этого суда преимущественно проходили северным путем, ближе к побережью Швеции.
По словам аналитиков, изменение маршрута танкеров "теневого флота" свидетельствует о попытке избежать усиленных проверок и контроля, которые ввели шведские власти.
Маршруты изменились не только возле Швеции
Изменения маршрутов фиксируются и в других регионах. В частности, в марте часть судов "теневого флота" начала избегать Ла-Манша после заявлений Британии об их возможной конфискации. Поэтому танкеры выбирают более длинные маршруты вокруг Британских островов.
В то же время Дания, несмотря на усиление контроля за транзитными судами, не останавливает и не осматривает их во время прохождения проливов. Копенгаген объясняет свою позицию нормами международного морского права, которые гарантируют свободу судоходства через датские воды.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в среду, 22 апреля, отметил, что регулярные проверки судов "теневого флота" затрудняют их деятельность и способствуют защите шведских вод.
"Ограничение доходов России от экспорта энергоносителей - самый эффективный способ заставить Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) сесть за стол переговоров", - подчеркнул он.
Напомним, в начале апреля Швеция задержала судно, связанное с РФ, по подозрению в загрязнении Балтийского моря. Речь идет о подсанкционном танкере Flora 1, который 3 апреля поставили на стоянку возле Истада из-за возможного разлива нефти.
Впрочем, уже через два дня судно отпустили, поскольку доказательств его причастности к инциденту не нашли.